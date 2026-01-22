ديفيد بيكهام يكشف تفاصيل الخلافات داخل بيته .. ويرد على تصريحات ابنه النارية

كسر نجم كرة القدم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، صمته للمرة الأولى بعد البيان الناري الذي نشره ابنه بروكلين بيكهام عبر "إنستغرام"، وكشف فيه تفاصيل صادمة عن خلافه مع عائلته.

فقد أطل اللاعب الشهير في برنامج Squawk Box على قناة "CNBC"، أمس الثلاثاء، ليتحدث بشكل غير مباشر عن أخطاء الأبناء وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي متجنباً الخوض صراحة في تفاصيل الخلاف العائلي الذي تصدّر عناوين الصحف العالمية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد يوم واحد فقط من منشور بروكلين الصادم، وفق ما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأشار بيكهام إلى أن أبناءه مثل أي شباب يرتكبون الأخطاء، معتبرا أن الخطأ جزء طبيعي من عملية التعلم وبناء الشخصية، وقال: "الأطفال يخطئون، ومن حقهم أن يخطئوا.. هكذا يتعلمون، وأحياناً علينا أن نتركهم يمرّون بهذه التجارب".

ورغم محاولات الصحافيين دفعه للتعليق مباشرة على تصريحات بروكلين، رفض بيكهام الإجابة عن أي سؤال يتعلق بالخلاف، مفضّلًا الإبقاء على موقفه في إطار عام وغير تصعيدي.

أما والدته فيكتوريا بيكهام فالتزمت الصمت على مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أيام، لتكسر هذا الصمت صباح اليوم الأربعاء عبر "ستوري إنستغرام"، وسط عاصفة إعلامية تحيط باسمها.

لكن اللافت أن فيكتوريا تجاهلت تماماً الخلاف مع ابنها بروكلين، لتنشر تهنئة بعيد ميلاد زميلتها السابقة في فرقة Spice Girls وصديقتها المقربة إيما بونتون، التي أتمّت عامها الخمسين.

ونشرت فيكتوريا صورة بالأبيض والأسود تجمعها بإيما، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد يا إيما بونتون، أحبكِ كثيراً"، كما شاركت مقطع فيديو لإيما وهي تؤدي أغنية Say You’ll Be There، وعلّقت عليه: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي، قبلاتي".

جاءت هذه التطورات، بعد أيام قليلة من بيان مطول وصادم نشره بروكلين بيكهام عبر حسابه على إنستغرام، أنهى فيه سنوات من الصمت، مؤكداً أنه لا يرغب في المصالحة مع عائلته، وأنه يدافع عن نفسه للمرة الأولى في حياته.

وقال بروكلين في بيانه إن والديه، ديفيد وفيكتوريا بيكهام تحكما طويلًا في الروايات الإعلامية المتعلقة بالعائلة، واتهمهما بمحاولات مستمرة لتخريب علاقته بزوجته الممثلة نيكولا بيلتز منذ ما قبل زواجهما عام 2022، مضيفاً أن الأكاذيب على حد وصفه كانت تُنشر على حساب "أشخاص أبرياء".

في حين، سلّط البيان الضوء على تفاصيل حدثت خلال حفل زفافه، من بينها اتهام والدته فيكتوريا بإلغاء تصميم فستان زفاف نيكولا في اللحظات الأخيرة، رغم الاتفاق المسبق، ما اضطر العروس للبحث عن بديل بشكل عاجل.

كما روى بروكلين حادثة وصفها بالأكثر إحراجاً في حياته، حين خُطط لرقصته الأولى مع زوجته، لكنه فوجئ بوالدته تنتظره على المسرح لترقص معه بدلًا من العروس، أمام مئات الضيوف، في مشهد قال إنه تسبب بانهيار نيكولا وخروجها باكية من القاعة.

واتهم بروكلين والديه أيضاً بمحاولة الضغط عليه قبيل زفافه للتوقيع على اتفاق يمنحهما السيطرة التجارية على اسمه، وهو ما رفضه، معتبراً أن ذلك كان سيؤثر عليه وعلى أسرته مستقبلًا.

من جانبه، ذكر مصدر مقرب أن بروكلين ونيكولا لم يكونا يرغبان في تصعيد الخلاف علناً، لكن استمرار تداول روايات اعتبراها غير صحيحة دفعهما إلى اتخاذ موقف علني، وأكد المصدر أن الزوجين سئما من الاتهامات المتكررة، وأن بروكلين قرر الدفاع عن نفسه بعد فترة طويلة من الصمت، وفق ما نقلته مجلة "بيبول".

في حين أفادت مصادر للمجلة الشهيرة أن ديفيد وفيكتوريا بيكهام حاولا، مرارًا، فتح باب الحوار مع بروكلين ونيكولا من أجل تجاوز الخلاف، مؤكدين أن العلاقة العائلية لا تزال قابلة للإصلاح، وأن ديفيد يعتبر أبناءه أولوية مطلقة في حياته.

يذكر أن ديفيد بيكهام وزوجته مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام تزوجا 4 يوليو 1999، ولديهما أربعة أبناء هم بروكلين وروميو وكروز وهاربر.

أما بروكلين فقد تزوج من نيكولا ابنة رجل الأعمال الأميركي الملياردير نيلسون بيلتز وعارضة الأزياء السابقة كلوديا هيفنر بيلتز، عام 2022.