بقرة تستخدم عصا لحكّ ظهرها وسلوكها يحير الباحثين

تعلمت فيرونيكا، وهي بقرة سويسرية بنية أليفة، كيفية استخدام طرفي عصا لحك ظهرها، في ظهور نادر لقدرة الحيوان ولا سيما الأبقار على هذا النوع من الاستخدام المرن للأدوات، والذي لم يسبق أن وثق من قبل لدى الماشية.

وقاد الدكتور أنطونيو أوسونا-ماسكارو من جامعة الطب البيطري في فيينا دراسة استخدام فيرونيكا للأدوات، والتي نُشرت مؤخرًا في مجلة "كارنت بيولوجي".

وفي البداية، أعطاها الفريق فرشاة مكنسة، متوقعين أن تستخدم طرف الشعيرات فقط. لكن فيرونيكا عدّلت طريقة استخدامها للأداة حسب المنطقة التي تحتاج إلى حك.

وتبين أنه إذا كان ظهرها أو أي منطقة واسعة أخرى تحتاج إلى حك جيد، كانت تستخدم طرف الشعيرات. وعندما كانت تحتاج إلى لمسة ألطف، كما هو الحال في منطقة بطنها الحساسة، كانت تستخدم الطرف الأملس للمقبض. وتُعدّل فيرونيكا قوة ضرباتها حسب المنطقة التي تحكها. وعلق أوسونا-ماسكارو ماسكارو لبرنامج "بي بي سي ساينس فوكس" قائلا أن "الحالة الوحيدة الموثقة جيدًا لشيء مشابه تأتي من الشمبانزي، في تلك الحالات النادرة أيضًا، عندما يصطادون النمل الأبيض باستخدام طرفي عصا واحدة معًا".

ويشير الباحثون إلى أن علماء السلوك أغفلوا إلى حد كبير حيوانات الماشية، مما يعني أن ما يُنظر إليه على أنه نقص في الذكاء قد يعكس قلة الملاحظة أكثر من كونه انعكاسًا لطبيعة الحيوانات نفسها.

"من المهم أن نعرف أن الأبقار لديها القدرة على الابتكار في استخدام الأدوات واستخدامها بمرونة، لأن هذا يُرسل رسالة قوية حول مدى تحيّزنا فيما يتعلق بذكاء الأبقار وقدراتها"، كما قال أوسونا-ماسكارو.

وبصفتها حيوانًا أليفًا محبوبًا، سُمح لها بالتجول في مساحات واسعة، والتفاعل اليومي مع البشر، ومُنحت حرية الاستكشاف والابتكار في بيئتها. وتبلغ فيرونيكا من العمر 13 عامًا، وهو عمر يفوق بكثير متوسط ​​عمر معظم الأبقار.

وأضاف أوسونا-ماسكارو: "نود أن نسمع من الأشخاص الذين شاهدوا الماشية تفعل شيئًا كهذا". وشرح قائلا "يكمن العنصر الأساسي في: الإمساك بجسم متحرك واستخدامه كجزء من الجسم للوصول إلى أهداف يصعب أو يستحيل الوصول إليها بطريقة أخرى".