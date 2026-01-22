زبائن متجر التماثيل أعجبوا بتمثال "واقعي جدا" فتبين أنه رجل ميت منذ 3 أيام

أثار اكتشاف غريب في ليتل روك، أركنساس (الولايات المتحدة)، حيرة السكان المحليين بعد العثور على جثة رجل داخل متجر لبيع تماثيل العرض. ووُجد كارل ستوكس، البالغ من العمر 49 عامًا، بلا حراك في وضعية الجلوس، محاطًا بتماثيل عرض نابضة بالحياة. وللوهلة الأولى، ظنّ الكثيرون أنها مجرد قطعة عرض عادية. ويشتهر المتجر المعني، "ذكريات تماثيل العرض"، بتماثيله فائقة الواقعية المستوحاة من المشاهير، ووفقًا لبعض الزبائن، بات من الصعب التمييز بين الأشخاص الحقيقيين ومجموعة تماثيل العرض.

وقالت جويس ماثيوز، وهي من سكان المنطقة التي اكتشفت الأمر: "دخلتُ المتجر وفكرتُ: 'هذا التمثال يبدو غريبًا بعض الشيء'. لكنني كنتُ منبهرةً جدًا بإتقان الصنع لدرجة أنني لم أفكر في التحقق من وجود نبض".

ولم يدركوا أن ستوكس لم يكن جزءًا من العرض إلا عندما اقترب منه أحد الموظفين. وتنقل "ديلي ايديشون" عن غاري غليك، صاحب المتجر: "الأمر برمته يبدو سرياليًا بعض الشيء، أليس كذلك؟". "سبق أن التقط زبائن صورًا مع عارضات الأزياء، لكن هذه واقعيةٌ بشكلٍ غير مسبوق."

وعند وصول المسعفين، أكدوا أن ستوكس كان قد فارق الحياة منذ عدة أيام. ولم يتضح سبب الوفاة على الفور، وتُجري السلطات تحقيقًا لمعرفة ما إذا كان قد اندمج ببساطة مع مجموعة المتجر. ووفقًا للسجلات المحلية، كان ستوكس يتردد على المتجر باستمرار، ويشتري عارضات أزياء لسنوات. "كان يأتي كل بضعة أشهر، ويشتري واحدة جديدة، ثم يغادر"، كما يتذكر غليك. "لكننا لم نتوقع أبدًا أن يصبح واحدًا منها."

وترك التحقيق الكثيرين بأسئلة أكثر من الإجابات. كيف انتهى المطاف بستوكس في متجر عارضات الأزياء؟ ولماذا، بعد كل هذا الوقت، اختار البقاء هناك؟ ويرجّح الخبراء أن ستوكس ربما انجذب إلى التماثيل بحثًا عن نوع من الرفقة، نظرًا لعدم وجود عائلة قريبة له، ولأنه كان معروفًا بانطوائيته.

وقالت الدكتورة هيلين كارتر، الطبيبة الشرعية في المقاطعة: "لا يوجد دليل على وجود شبهة جنائية. من المحتمل أنه كان يبحث ببساطة عن العزلة في مكان يوفر له شعورًا بالهدوء والسكينة".

ورغم هذه المأساة، ازدهر العمل في متجر "ذكريات التماثيل". وقال غليك مبتسمًا: "شهدنا زيادة بنسبة 200% في عدد الزوار. يجذب عرض "الرجل الميت" حشودًا غفيرة. من كان يظن؟"