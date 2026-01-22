كندي ينتحل صفة طيار ويحصل على مئات الرحلات

أوقفت السلطات الاتحادية الأمريكية مواطنًا كنديًا يُدعى دالاس بوكورنيك (33 عامًا) بتهم الاحتيال والتزوير، بعد اتهامه بالحصول على مئات الرحلات المجانية خلال أربع سنوات عبر انتحال صفة طيار واستخدام أنظمة حجز مخصّصة لأطقم الطيران.

ومثُل المتهم أمام محكمة في مقاطعة هاواي بعد تسليمه من بنما، وسط اتهامات بتزوير هويات موظفي شركات طيران وخداع شركات كبرى، بل والجلوس في «مقعد القفز» داخل قمرة القيادة رغم عدم امتلاكه رخصة طيران.

وأكد الادعاء أن المتهم شكّل خطرًا باختراقه إجراءات أمن الطيران، مطالبًا باستمرار احتجازه خشية فراره، فيما أظهرت منشوراته على مواقع التواصل نمط سفر متكرر وحياة باذخة.

ويواجه بوكورنيك، المحتجز حاليًا في هونولولو، عقوبة قد تصل إلى 40 عامًا في حال إدانته، وسط تساؤلات متجددة حول ثغرات أنظمة حجز أطقم الطيران.