رمز الكرم في «الحصن»

في ظلال التاريخ العريق، والموقع الشاهد على فصول من حكاية الوطن، دِلال الجود تلمع بلون الذهب بين جنبات مهرجان الحصن في قلب العاصمة، الذي يصحب ضيوفه في رحلة عابقة برائحة التراث، في محطة لا تكتفي بتقديم القهوة جاهزة خلال الحدث، الذي يستمر حتى الأول من فبراير المقبل، في أبوظبي، بل تعرّف بمراحل تحميصها وإعدادها بشكل حيّ ومباشر أمام الضيوف، لكي يكتمل مذاق فنجان هذا المشروب، الذي يعد رمزاً للضيافة واستقبال الزوار.. في وطن الكرم الذي يلقى أهله من يطرقون بابهم بالبخور والتمور وهذا المشروب الأصيل.