براءة على ممشى الأزياء.. بلمسات منى المنصوري

ببراءة وعفوية، تألقت مواهب واعدة خلال أول أسبوع موضة عالمي للطفل في العالم العربي، الذي نظمته مصممة الأزياء الإماراتية، الدكتورة منى المنصوري، بقصر الإمارات في أبوظبي أخيراً.

وشارك في عروض أسبوع الموضة، الذي افتتحته الشيخة فاخرة بنت ذياب بن سيف آل نهيان، 85 طفلاً من دول عدة، في مقدمتها الإمارات وروسيا وإيطاليا وإسبانيا وتايلاند وكازاخستان، والفلبين.

وقدم العرض تصميمات مبتكرة تنوعت بين أزياء الكوتور، والفانتازيا، إضافة إلى الأزياء التراثية، بمشاركة عدد من المصممين من الإمارات والمغرب وعمان وكازاخستان وروسيا.

وقالت الشيخة فاخرة بنت ذياب، خلال كلمة لها بالافتتاح: «حياكم الله في أبوظبي، تجمعنا الإمارات حيث تلتقي البهجة والموضة»، معربة عن شكرها للمصممة والمنظمين والمشاركين والضيوف على حضور أسبوع أزياء للأطفال.

من جهتها، أكدت المصممة منى المنصوري أن أسبوع الموضة يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الطفولة والإبداع، مشيرة إلى أن العرض يحمل ثلاث رسائل إنسانية سامية، هي: دعم الأطفال محاربي السرطان، والأطفال الذين يعانون الأمراض المستعصية والمزمنة مثل ضمور العضلات، وإبراز الجانب الثقافي للشعوب، إضافة إلى التأكيد على أهمية الرياضة للأطفال.

وأضافت: «جاءتني فكرة تنظيم أول أسبوع موضة للطفل لتوظيف عروض الأزياء في خدمة قضايا إنسانية تخص الأطفال، وشاركتني الفكرة ابنتي، الفنانة التشكيلية مريم عيد المنصوري، وحرصنا على أن يكون الحدث مساحة للتبادل الثقافي والاجتماعي بين أطفال العالم، وأن تكون عروض الأزياء متنوعة وتقدم بأسلوب جذاب يواكب خطوط الموضة الحديثة والتراثية أيضاً، وبمستوى يليق بثقافة وإبداع أزياء الأطفال، وباسم دولة الإمارات ومكانتها كونها وجهة عالمية للفعاليات المبتكرة».

وفي ختام العرض، تم تكريم عدد من الأطفال الذين خاضوا معارك مع مرض السرطان وضمور العضلات، إلى جانب تكريم شخصيات وممثلي جهات مختلفة في الدولة، من بينهم الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات، ومؤسسة «تحقيق أمنية».

رسالة التسامح

قالت المصممة الإماراتية، منى المنصوري، إن العرض حرص على إشراك عدد من سفارات الجاليات، من منطلق حرص دولة الإمارات على تعزيز روح التسامح بين الشعوب، وفي إطار رسالة التعايش الإنسانية التي تقدمها الدولة للعالم.

