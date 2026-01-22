من «الميداني» إلى «الإبداعي».. 5 عوالم جديدة في «إكسبوجر»

كشف مهرجان التصوير الدولي «إكسبوجر 2026» عن خمسة عوالم جديدة تُقدَّم عبر مناطق متخصصة، تفتح أمام الزوار مسارات متنوعة لاكتشاف الصورة من زوايا متعددة، ضمن تجربة متكاملة يُتوقع أن تستقطب أكثر من 30 ألف زائر.

وتشمل هذه المناطق: التصوير الميداني الذي يوثّق تفاصيل الحياة اليومية، والتصوير الرياضي والحركي، وتصوير الطبيعة والحياة البرية، وتصوير الرحلات والمغامرات، إلى جانب التصوير الفني والإبداعي، وتعزّز هذه الإضافات تجربة الزوار من خلال انتقالهم بين عوالم بصرية تجمع بين المشاهدة والمعرفة والتفاعل، وتقدّم الصورة بوصفها أداة لفهم الإنسان وتحولات العالم من حوله.

وتضم المناطق الخمس عشرات المعارض الفنية، بمشاركة نخبة من المصورين الدوليين، إلى جانب برنامج متنوع من الجلسات واللقاءات المتخصصة المرتبطة بكل منطقة، ضمن فعاليات المهرجان الذي يُقام بالجادة في الشارقة، خلال الفترة من 29 الجاري إلى الرابع من فبراير المقبل، ما يعزّز تنوّع التجربة التي يقدّمها المهرجان ويمنح الزوار مسارات متعددة للاطلاع على الصورة بوصفها أداة توثيق ومعرفة وثقافة.

ويعتمد «إكسبوجر 2026» في نسخته الـ10، التي تقام تحت شعار «عقد من السرد القصصي البصري»، بنية شاملة تقوم على 10 مناطق متخصصة تشكّل مجتمعة خريطة التجربة البصرية للمهرجان، وإلى جانب المناطق الخمس الجديدة، تضم هذه البنية منطقة أثينا، ومنطقة مشروع عدسة العالم، ومنطقة التصوير الصحافي، ومنطقة البورتريه والناس، ومنطقة القمة البيئية، ومنطقة المشاريع الوثائقية، بما يعكس اتساع القضايا التي يتناولها المهرجان عبر الصورة، من الهوية والذاكرة إلى النزاعات والبيئة والتحولات الاجتماعية.

وتقدّم منطقة «التصوير الميداني» معارض فوتوغرافية تركّز على توثيق الحياة اليومية في المدن والفضاءات العامة، بمشاركة غييرمو فرانكو الذي يقدّم مشروعه «هناك عيناي الصغيرتان». وتضم منطقة «التصوير الرياضي والحركي» معرضين فوتوغرافيين، ويشارك فيها الأميركي ديفيد بيرنت إلى جانب النرويجي مورتن كفاله.

وتُعد منطقة «تصوير الطبيعة والحياة البرية» من أهم مناطق البرنامج، وتضم ثمانية معارض، لكل من: جوشوا هولكو، وماركو رونكوني، ومحمد عنبتاوي، وسايمون كينغ، ودان كيتوود، وفيرجيني إليس، ويوسف أحمد، وريتشارد آي أنسون، في حين تقدّم منطقة «تصوير الرحلات والمغامرات» معارض فوتوغرافية عدة. ويشارك فيها ديري برابز ومصطفى عجاوي.

وتحتضن منطقة «التصوير الفني والإبداعي» سبعة معارض يشارك فيها 17 مصوراً وفناناً بصرياً: كريستوفر ريلاندر، وراشد السميطي، وليزلي سمولان، وريتشارد لو مانز، وروماني حافظ، وكاث سيمارد، وهينغكي كوينتجورو، وبولين بلانشون، وجوليان كالفيرلي، وكريستيان هوغه، وديميتري إرسلر، وغادة القاسمي، وليام مان، وريكاردو ماغيريني، ولوسيا جياكاني، وأندريه جودكوف، وأندرياس أورشيلر.

. نخبة من المصورين الدوليين، إلى جانب برنامج متنوع من الجلسات واللقاءات المتخصصة المرتبطة بكل منطقة.

. 29 الجاري تنطلق النسخة الجديدة للحدث، وتستمر حتى الرابع من فبراير المقبل.