واتساب تستعد لإجراء مكالمات الفيديو والصوت عبر الحواسيب

يطور واتساب في الوقت الحالي ميزة جديدة ستنضم لواتساب ويب، تٌمكن المستخدمين من إجراء المكالمات الصوتية والمرئية الجماعية، بغض النظر عن إصدار الجهاز الذي يستخدمونه، وبفضل الخاصية الجديدة فإنه سيتمكن المستخدم من إنشاء روابط للمكالمات وجدولة المواعيد، وتخضع الميزة للتطوير في الوقت الحالي.

يهدف التحديث الجديد لجعل تجربة استخدام تطبيق سطح المكتب من الواتساب تجربة مميزة، حيث يمكنك بسهولة الاعتماد على واتساب ويب لإجراء المكالمات دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق سطح مكتب أصلي، كما ستمنح هذه الميزة المستخدمين أيضًا تحكمًا في إشعارات المكالمات التي يتلقونها من واتساب ويب.

إجراء المكالمات من واتساب ويب

حسب ما ذكر في موقع wabetainfo، يطور واتساب ميزة إجراء المكالمات الصوتية والمرئية في الوقت الحالي، مما يعني أنها ليست متوفرة للمستخدمين، بعد التحديثات الأخيرة لنسخة واتساب ويب التجريبية، يعمل التطبيق الآن على تحسين وظائف الاتصال الأساسية لجعلها متوافقة تمامًا مع المحادثات الجماعية.

وتتضمن التحسينات الجديدة مشاركة جميع المستخدمين في المكالمات الجماعية، بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمونه، وكما الحال مع المكالمات التي تُجرى من واتساب على نظامي أندرويد وiOS، ستخضع المكالمات التي تُجرى من خلال تطبيق الويب لبعض القيود.

أيضًا من المتوقع أن تأتي الميزة الجديدة مدعومة بإمكانية إضافة 32 مشاركًا، يهدف هذا الحد إلى ضمان تجربة اتصال مستقرة وعالية الجودة لتجنب أي انقطاعات، ورغم ذلك لم يؤكد واتساب بعد ما إذا كانت المكالمات الجماعية ستتضمن بحد أقصى أقل للمشاركين، مثل 8 أو 16 مشاركًا، قبل توسيع الدعم تدريجيًا إلى 32 مشاركًا أم لا.

إنشاء رابط مكالمة مباشرةً في الواتساب