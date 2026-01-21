صياد يعثر على جثة شاب علقت بصنارته

فوجئ صياد تركي، بصنارته تعلق بجثة شاب بكامل ملابسه ويحمل بطاقة شخصية مكنت من تحديد هويته على الفور.

وكان الصياد ينتظر حظه قرب شاطئ البحر في محافظة انطاليا المطلة على البحر المتوسط، عندما علقت صنارته بجسم ثقيل لم يستطع سحبه بمفرده.

واستعان الصياد بصديق له يصطاد قربه، وبعدد من المتواجدين في المكان، ظناً منه أنه قد اصطاد سمكة كبيرة جداً، قبل اكتشاف أنها جثة شاب لم تتضح ظروف غرقه بعد.

وأظهر مقطع فيديو لحظات وصول الجثة قرب الشاطئ وسحبها، ومن ثم إبلاغ السلطات بالحادثة.

