قتل 20 شخصا.. فيل هائج يثير الرعب شرق الهند

تجري السلطات الهندية، عمليات بحث مكثفة عن فيل بري هائج يُشتبه في تسببه بمقتل 20 شخصًا وإصابة 15 آخرين، منذ بداية يناير الجاري، في ولاية جهارخاند شرقي البلاد، في واحدة من أكثر الحوادث دموية بين الإنسان والحياة البرية خلال السنوات الأخيرة.

ووفق ما أفاد به مسؤول في إدارة الغابات، اليوم الأربعاء، فإن الفيل، وهو ذكر منفرد في حالة "هيجان موسمي"، بدأ سلسلة هجماته قبل أكثر من أسبوع، متجولًا بين قرى ومناطق غابية في منطقة غرب سينجبوم، ما أثار حالة من الذعر بين السكان، ودفع المئات لإخلاء مزارعهم أو الاحتماء داخل منازلهم ليلًا.

وأفادت التقارير بأن الضحايا شملوا أطفالًا ومسنين، إضافة إلى مروّض أفيال محترف حاول تهدئة الحيوان. ورغم تكثيف الدوريات واستخدام طائرات مسيّرة للتمشيط، لا يزال الفيل متواريًا عن الأنظار منذ يوم الجمعة الماضي، ما يثير قلقًا متزايدًا من عودته للهجوم في مناطق مجاورة، خاصة في ظل اقترابه من حدود ولاية أوديشا.

يأتي ذلك وسط تصاعد خطير في حوادث الصدام بين البشر والأفيال البرية في الهند، نتيجة التوسع العمراني والتعدين الذي يلتهم موائلها الطبيعية. وتشير بيانات رسمية إلى أن 629 شخصًا لقوا حتفهم بهجمات أفيال خلال عامي 2023 و2024، فيما تُعد الذكور المنفردة في حالة "المست" الموسمي الأكثر خطورة.

وتُعد الهند موطناً لأكبر عدد من الأفيال الآسيوية البرية في العالم، وهي مصنّفة ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، وفق الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بسبب تراجع نطاقها البيئي إلى نحو 15% فقط من مساحتها الأصلية.