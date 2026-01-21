دراسة: موزعات المياه قد تُخفي تهديدًا صحيًا صامتًا

تُعتبر مبردات وموزعات المياه من الأجهزة الأساسية في المنازل وأماكن العمل، لما توفره من سهولة وسرعة في الحصول على مياه الشرب الباردة أو الساخنة.

وحذرت دراسة حديثة من أن مبردات وموزعات المياه المستخدمة على نطاق واسع في المكاتب والأماكن العامة قد تشكل بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا، رغم الاعتقاد بأنها أكثر أمانا من مياه الصنبور.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل»، أجرى باحثون من جامعة "لوما ليندا" في ولاية كاليفورنيا مراجعة تحليلية لبيانات 70 دراسة أُجريت خلال العقدين الماضيين في خمس دول، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وخلصوا إلى أن موزعات المياه تحتوي في كثير من الحالات على مستويات من البكتيريا تفوق تلك الموجودة في مصادر مياه الصنبور التي تزوّدها.

وحلّل الباحثون التلوث البكتيري في أنواع مختلفة من موزعات المياه، سواء تلك المتصلة مباشرة بشبكة مياه الصنبور أو التي تعمل باستخدام زجاجات مياه كبيرة.

وبيّنت النتائج أن أسطح هذه الأجهزة قد تتلوث بالأغشية الحيوية، وهي طبقة لزجة واقية تنتجها الكائنات الدقيقة، ما يسمح للبكتيريا بالبقاء والتكاثر داخل خزانات المياه والأنابيب وفوهات التعبئة.

وأظهرت الدراسة أن التلوث البكتيري لا يقتصر على مبردات المياه فحسب، بل يمتد أيضا إلى آلات بيع المشروبات الغازية، حيث سُجّل نمو للبكتيريا بعد أيام قليلة فقط من تعقيم بعض الأجهزة.

وشملت البكتيريا التي تم رصدها القولونيات البرازية، وهي بكتيريا ترتبط بمخلّفات الإنسان والحيوان، وقد تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء، وفي حالات نادرة قد تكون العدوى بها مميتة.

وأوضح الدكتور رايان سنكلير، خبير الأحياء الدقيقة البيئية والمشارك في الدراسة، أن عملية ترشيح المياه في هذه الأجهزة تؤدي إلى إزالة الكلور المتبقي، ما يهيّئ بيئة مناسبة لنمو البكتيريا، مشددا على ضرورة تنظيف الأنابيب وتغيير المرشحات بشكل منتظم.

وعلى عكس مياه الصنبور التي تحتوي عادة على كميات ضئيلة من الكلور تعمل على القضاء على الميكروبات، فإن مبردات وموزعات المياه قد تسمح بمرور المياه دون مطهّرات، ما يتيح للبكتيريا التكاثر، لا سيما على الأسطح الرطبة للفوهات ومنافذ التوزيع.

وحذّر الخبراء من أن إهمال تنظيف الأجهزة أو استبدال المرشحات بانتظام قد يحوّل هذه المرشحات إلى بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا، بدلا من دورها الوقائي المفترض.

وأشار الباحثون إلى أن الهدف من الدراسة هو رفع مستوى الوعي بالمخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بموزعات ومبردات المياه، والدعوة إلى الالتزام بإجراءات صيانة وتنظيف دورية.

وبقيادة الدكتور توماس هايل، خبير جودة المياه في كلية كرافتون هيلز بكاليفورنيا، أوصى الفريق البحثي بتنظيف أجهزة توزيع المياه كل أسبوعين إلى أربعة أسابيع، أو أسبوعيا في حال الاستخدام الكثيف.