بدور القاسمي: «منحة الفاية» تُسهم في تعزيز المعرفة العالمية

فتحت الشارقة باب الترشح لـ«منحة الفاية للبحوث»، كمبادرة علمية رائدة تهدف إلى تعزيز المعرفة العالمية حول تاريخ الإنسان وتغيرات البيئة عبر العصور المختلفة، من خلال دعم البحوث العلمية المتخصصة في موقع «الفاية»، المُدرج على قائمة التراث العالمي، بوصفه ذا أهمية استثنائية.

وجاء فتح باب الترشح الرسمي عقب إعلان الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، سفيرة موقع الفاية للتراث العالمي، عن المنحة خلال حفل رسمي أقيم بمناسبة إدراج «الفاية» على قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، إذ شكّل هذا الإنجاز محطة تاريخية تُتوّج عقوداً من أعمال البحث والتنقيب الأثري والدراسات العلمية الدولية، التي أسهمت في تعزيز المعارف المتعلقة بالاستيطان البشري المبكر في شبه الجزيرة العربية.

وتتولى هيئة الشارقة للآثار إدارة «منحة الفاية للبحوث» بإجمالي مليونَي درهم، بالتنسيق مع اللجنة العلمية لموقع الفاية للتراث العالمي، وتستهدف المنحة الممتدة من 2026 إلى 2028، دعم البحوث المستقلة والمؤثرة التي تعزّز الأسس العلمية للأهمية العالمية الاستثنائية لموقع الفاية، وترسيخ مكانة الشارقة ودولة الإمارات كمركز عالمي لعلوم التراث، والبحث العلمي في عصور ما قبل التاريخ، وإنتاج المعرفة.

وقالت الشيخة بدور القاسمي، إن «إدراج الفاية على قائمة التراث العالمي لـ(اليونسكو) يمثّل مسؤولية كبيرة ونقطة انطلاق نحو مزيد من الإنجازات العالمية، فمن خلال (منحة الفاية للبحوث) تستثمر الشارقة في جوهر الاستقصاء والبحث العلمي، وفي التعاون الدولي، وفي الجيل القادم من الباحثين، إذ يسهم موقع الفاية في توسيع آفاق معارفنا حول الهجرة المبكرة للإنسان خارج إفريقيا، وقدرته على التكيّف والابتكار، وتضمن هذه المنحة استدامة إسهام موقع الفاية في تعزيز المعرفة العالمية».

من جانبه، قال مدير عام هيئة الشارقة للآثار، عيسى يوسف: «يشكل إطلاق (منحة الفاية للبحوث) إطاراً تشغيلياً واضحاً لدفع عجلة البحث الأثري العلمي في الموقع خلال السنوات المقبلة. فمن خلال الجمع بين التمويل والدعم اللوجستي والمؤسسي، تسهم المنحة في توفير الأدوات اللازمة للأعمال الميدانية، والدراسة والتحليل، والنتائج العلمية الدقيقة».

ويمكن للباحثين المؤهلين الاطلاع على معايير الترشح والتفاصيل الكاملة للمنحة عبر الرابط:

https://jebelfaya.ae/faya-research-grant/ على أن يكون آخر موعد لتقديم طلبات الترشح هو 31 مارس المقبل، بينما تبدأ الأنشطة البحثية المموّلة خلال عام 2026.