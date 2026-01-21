«فرقة الشيّاب» الكويتية في القرية العالمية 31 يناير

تستعد القرية العالمية لتتألق بالألوان والإيقاعات والتقاليد مع استضافة فعالية «الخليجية بييتس»، في 31 الجاري، داعية الضيوف إلى الاستمتاع بأمسية مليئة بالموسيقى والاحتفال والترفيه.

وستنطلق الفعاليات على المسرح الرئيسي، مع الدي جي الإماراتي DJ MK، الذي يستهل الأمسية بإيقاعاته عالية الطاقة، وسيستمر برنامج الاحتفال مع عرض «فرقة الشياب»، لتضفي مزيداً من الحيوية على الأجواء الاحتفالية بلمسات كويتية.

ويحتل الفنان الكويتي «دافي» صدارة الحفل، الذي ينطلق الساعة 9:30 مساءً على المسرح الرئيسي، مقدماً مجموعة من أشهر أغانيه، والأداء الموسيقي الحيوي الذي يتميز به.

كما ستتزين سماء القرية العالمية بعرض ألعاب نارية وعرض «الدرون» المبهر.

وتواصل القرية العالمية تقديم تجارب ترفيهية استثنائية خلال موسمها الـ30، عبر سلسلة من الحفلات الموسيقية والعروض الحية، مؤكدةً مكانتها وجهةً عائليةً لجميع الأعمار.