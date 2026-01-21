موسم الوُلفــة.. «الأصايل» تتهادى تحت قبة الوصل

تعود فعاليات واحتفالات موسم الوصل في مدينة إكسبو دبي في العام الجديد لتؤكد على شعارها «لكل مناسبة احتفال»، حيث سيحتفي مهرجان الحصاد في 31 الجاري بمناسبة «حق الليلة» التراثية، التي تسبق حلول شهر رمضان المبارك بأسبوعين، وتجمع العائلات في يوم حافل بالبهجة والمرح والاحتفاء بالتراث الإماراتي العريق.

وتندرج احتفالية حق الليلة في مدينة إكسبو دبي ضمن مبادرة موسم الولفة، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الهادفة إلى تعزيز الروابط الأسرية والاحتفاء بالمناسبات المجتمعية والثقافية الإماراتية، بما يسهم في إحياء الموروث الثقافي المحلي وإبراز القيم الإماراتية الأصيلة، وترسيخ مكانة دبي مدينةً عالميةً تعزز مفاهيم التسامح والتعايش واحترام الثقافات.

كما تشارك هيئة تنمية المجتمع في الاحتفالية من خلال فقرات استعراضية تراثية والأهازيج الشعبية المعروفة لمناسبة حق الليلة بالتعاون مع مدارس دبي - فرع الخوانيج، بالإضافة إلى مشاركة عدد من رواد الأعمال المنزلية من هيئة تنمية المجتمع في عدد من أكشاك سوق الفعالية.

وقالت المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، آمنة أبوالهول: «يسرّنا أن نشارك في مبادرة موسم الولفة، وأن نكون ضمن العديد من الجهات الحكومية والخاصة في دبي التي تحتفي بتقاليدنا المجتمعية التي تشكّل أساس هويتنا الجماعية، إذ إن القيم الجوهرية التي يسعى موسم الولفة إلى ترسيخها، والمتمثلة في تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، والمودة، وروح التعاطف والتكاتف، تُعدّ من أساسيات القيم التي ترتكز عليها مدينة إكسبو دبي، وتعكس التزامنا بتقديم تجارب هادفة وشاملة تلبي تطلعات المجتمع على اختلاف فئاته».

وأضافت: «من خلال الفعاليات المجتمعية التي تنظمها مدينة إكسبو دبي، مثل مهرجان الحصاد - احتفالية حق الليلة وحيّ رمضان، نحرص على إبراز أهمية التراث الإماراتي الأصيل في جمع العائلات من مختلف الجنسيات والثقافات للتواصل والتعلّم والاحتفال معاً، فهذه المناسبات تتجاوز كونها فعاليات احتفالية لتصبح منصات لتعزيز الروابط الاجتماعية، وترسيخ الشعور بالانتماء، ونقل عاداتنا إلى الأجيال القادمة بأسلوب معاصر يتسم بالأصالة والبهجة».

ويمكن للعائلات الحضور للمشاركة في مهرجان الحصاد من الرابعة عصراً حتى الـ10 مساءً، والاستمتاع بأنشطة ترفيهية وألعاب تراثية وتذوّق الأطعمة الإماراتية التقليدية ومشاهدة العروض الترفيهية الحيّة، بما في ذلك استعراض موكب الإبل الأصيلة، وتوزيع أكياس الحلوى على الأطفال، وغيرها الكثير من الفعاليات المستوحاة من احتفالية «حق الليلة» في أجواء ممتعة في ساحة الوصل، بتذكرة دخول بقيمة 50 درهماً شاملة لكل الأنشطة والفعاليات.

وسيتمكن الزوار من المشاركة في سباق الدواثلون مع «راشد» و«لطيفة»، وهو تحدٍّ ممتع للأطفال مع سباق الجري وركوب الدراجات انطلاقاً من شلالات إكسبو إلى أنحاء المدينة، فيما تمّ تحديد مسافات تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة للأطفال، بالإضافة إلى اختبار التقاليد الإماراتية بما فيها رسم الحنّاء وتناول اللقيمات والرقاق وغيرها.

منتجات طازجة

يقدم مهرجان الحصاد سوقاً محلية من منتجات المزارعين الإماراتيين المحلية الطازجة، وسوقاً للبيع بالتجزئة تضمّ شركات وصناعات يدوية إماراتية محلية الصنع، وتُعرض فيها البضائع ذات الطابع المحلي، وخيارات متنوعة للمأكولات والمشروبات.

آمنة أبوالهول:

. القِيَم الجوهرية التي يسعى «موسم الولفة» إلى ترسيخها من أساسيات القِيَم التي ترتكز عليها مدينة إكسبو دبي.