«موعد مع شاعر».. حوار قريب من القلب

تواصل «قناة المليون»، التي تبث عبر منصة «يوتيوب»، مواكبة الحراك الشعري المصاحب لبرنامج شاعر المليون في موسمه الـ12، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، من خلال باقة برامجية متخصصة تُعنى بالشعر النبطي والموروث، من بينها «موعد مع شاعر».

ويقدّم البرنامج تجربة إنسانية مختلفة، تصحب الكاميرا خلالها أحد الشعراء إلى مكان قريب من قلبه، في حوار عفوي بعيداً عن الرسمية، يكشف ملامح الشاعر اليومية وذكرياته وصوته الحقيقي، ويأتي البرنامج بأسلوب يحاكي تلفزيون الواقع، حيث تُلتقط اللحظة كما هي دون تمثيل، وتمتد الحلقة الواحدة من خمس إلى ثماني دقائق.