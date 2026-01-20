سطو مسلح في نيويورك لسرقة «بوكيمون»

أقدمت مجموعة من اللصوص في مدينة نيويورك على اقتحام متجر يبيع بطاقات «بوكيمون» الشهيرة، حيث سرقوا بضاعة تُقدَّر قيمتها بأكثر من مئة ألف دولار تحت تهديد السلاح، وفقاً لما أعلنته السلطات المحلية.

وأفاد مسؤولون في شرطة نيويورك بأن الضباط استجابوا، في الرابع عشر من يناير الجاري، لبلاغ طوارئ يفيد بأن ثلاثة رجال ملثمين اقتحموا متجر «بوكي كورت» الواقع في الرقم 412 من شارع ويست 13 بمنطقة ميتباكينغ.

وصرّح أحد موظفي المتجر لشبكة «آي ويتنس نيوز» بأن بضائع تتجاوز قيمتها مئة ألف دولار سُرقت خلال عملية السطو. وأضاف أن المشتبه بهم الثلاثة، الذين كانوا يحملون حقائب ظهر مزينة برسومات لشخصيات أنمي، احتجزوا جميع المتسوقين داخل المتجر أثناء تنفيذ السرقة، وكانوا مسلحين بمسدس ومطارق.

وأشار الموظف إلى أن المتجر كان قد افتُتح في شهر نوفمبر الماضي، وكان مكتظاً بأكثر من أربعين زبوناً لحضور أول فعالية مجتمعية له، عندما اقتحمه اللصوص. ولفت إلى أن عملية السطو لم تستغرق سوى ثلاث دقائق فقط.

ويختص المتجر ببيع بطاقات «بوكيمون» وملحقاتها، إلى جانب منتجات مستوحاة من عالم «بوكيمون»، إضافة إلى أعمال فنية مختارة.

وقالت مالكة المتجر كورتني تشين إن لديها قائمة مفصلة بالمسروقات، وتأمل أن يغطيها التأمين. وأوضحت أن المتجر مزود بأنظمة إنذار، مؤكدة أنها ستتواصل مع شركة الأمن للتأكد من فاعليتها. كما أشارت إلى أن إدارة المتجر تفكر حالياً في توظيف حارس مسلح، موضحة أن هذا الخيار جاء بناءً على توصيات من الشرطة ومتاجر أخرى في المنطقة، سواء بتعيين حارس مسلح أو بواب أمني.