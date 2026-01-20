تعرف إلى فوائد الزعفران للذاكرة والأعصاب

يُعد الزعفران من أهم التوابل الطبيعية التي تعزز الذاكرة وتقوي الأعصاب، لما يحتويه من مركبات نشطة مفيدة للجهاز العصبي والصحة الذهنية.

وأظهرت دراسة علمية حديثة نشرت في مجلة "لينتا.رو"، أن مستخلص نبات الزعفران مفيد في دعم الذاكرة وتخفيف القلق وتحسين عملية التمثيل الغذائي مع التقدم في السن.

درس الباحثون خلال الدراسة تأثيرات مستخلص زعفران معياري يحتوي على كميات محددة بدقة من السافرنال والكروسين، وهما المركبان النشطان الرئيسيان في النبات، وأجروا تجاربهم على الفئران المسنة لاكتشاف تأثيرات هذا المستخلص على الذاكرة وزيادة القلق والاضطرابات الأيضية، وتبين لهم أن المستخلص عند إضافته على الطعام يصل إلى مجرى الدم ويترك تأثيرات حيوية مفيدة تؤثر على كل ما سبق.

تبين للعلماء أن الجرعات العالية من هذا المستخلص تخفض معدلات القلق وتساعد الدماغ في التعرف على الأشياء والمعلومات الجديدة، وهذا مؤشر على تحسن وظيفة الذاكرة، ورافقت هذه التغيرات إعادة تنظيم للجزيئات الإشارية في الدماغ المرتبطة بالتوتر والعواطف والمرونة العصبية.

أما الجرعات المنخفضة من مستخلص الزعفران تبعا للباحثين فقد ساعدت على إبطاء فقدان الوزن المرتبط بالتقدم في السن، وأثرت على الجينات المنظمة لعملية التمثيل الغذائي للدهون في الكبد.

وأشار الباحثون إلى أن النتائج التي حصلوا عليها مبنية على دراسة أجريت على حيوانات التجارب، لذا لا يمكن اعتمادها قبل إجراء تجارب سريرية على البشر.

وكانت دراسة سابقة قد أشارت أيضا إلى أن الزعفران يساعد في تخفيف الالتهابات وتحسين المزاج لدى المصابين بمرض باركنسون.