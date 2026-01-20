حرائق غابات شديدة في وسط تشيلي تسفر عن مقتل 20 شخصا

أعلن وزير الداخلية التشيلي ألفارو إليزالدي يوم الاثنين أن ما لا يقل عن 20 شخصا لاقوا حتفهم جراء حرائق الغابات الشديدة التي اجتاحت وسط تشيلي.

وقال إليزالدي في مؤتمر صحفي: "هناك 20 شخصا توفوا نتيجة هذه الحرائق، 19 منهم في منطقة بيوبيو وواحد في نيوبل"، مضيفا أن ستة فقط من الضحايا تم التعرف عليهم حتى الآن.

وأشار الوزير إلى أن السلطات تكافح 31 حريقا وأنه تم إعلان الإنذار الأحمر في المناطق الوسطى من بيوبيو ونيوبل وأراوكانيا.

وأضاف أن أكثر من 34 ألف هكتار تضررت جراء الحرائق، وكانت منطقة بيوبيو الأكثر تضررا حيث أتت الحرائق على أكثر من 27 ألف هكتار.

وأعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش حالة الكوارث بسبب الحرائق، التي أجبرت أكثر من 20 ألف شخص على الإخلاء.

وخلال فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي، تتعرض تشيلي بشكل متكرر لحرائق غابات شديدة.

ففي العام الماضي، فقد أكثر من 100 شخص حياتهم وحوالي 15 ألف منزل تضرر أو دمر.