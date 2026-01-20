«جموح» تتألق مجدداً مع راشد الماجد

أطلقت شركة الخوار للإنتاج الفني والفنان راشد الماجد أغنيته الجديدة بعنوان «‏لا تبطي»، وهي من أشعار الشاعرة الإماراتية جموح، وألحان عادل عبدالله، وتوزيع أحمد الرضوان، وهندسة صوت معتز أبوحمدان، وكورال مجموعة الوطن الفنية، ومنتج منفذ الخوار للإنتاج الفني، وإشراف عام من قبل الشاعر علي الخوار.

ومن كلمات «لا تبطي»: «رجعت بشـوق لبحور الشِعـر.. واكْـتبك واكْـتبني.. وانا موجـه فْـ بحر حبك.. وقـلبك يا الغلا شطي.. تمعّــن في كــلام الأغنيه.. واللحن.. والمطرب.. تخـيّل.. قلبي الورده.. تخيّل.. مـزنك المعطي»، وأطلقت «لا تبطي» على قناة شركة الخوار وعلى المحطات الإذاعية الخليجية والعربية.