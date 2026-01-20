بـ «أسافر وحدي ملكاً».. مهرجان أبوظبي يحتفي بمئوية منصور الرحباني

قدّم مهرجان أبوظبي العرض العالمي الأول للعمل الموسيقي المشترك «أسافر وحدي ملكاً»، ضمن احتفالية مئوية الموسيقار اللبناني منصور الرحباني.

ونظم الحفل في بيروت، أخيراً، وأقيم العمل الموسيقي المميز الذي تم إنتاجه بالتعاون مع المؤلف الموسيقي، الفنان أسامة الرحباني، وبأداء فني شاركت فيه مغنية السوبرانو العالمية، هبة طوجي، إلى جانب الأوركسترا السيمفونية الوطنية الأوكرانية، وجوقة جامعة سيدة اللويزة في كنيسة القلب الأقدس التاريخية، بمنطقة الجميزة في بيروت، وجاء تقديمه ضمن برنامج مهرجان أبوظبي في الخارج.

وقالت مؤسِّسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسِّس والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس: «نحتفي بقامة كبيرة ومبدع هو منصور الرحباني، ضمير عالمنا العربي وإنسانيتنا المشتركة، سارد حكاية إبداعنا بتواضع نبيل وشعريّة أصيلة، وبريادة فنية وموسيقى متفرّدة»، وقدم عمل «أسافر وحدي ملكاً» تجربة فنية واسعة استُلهمت من 34 قصيدة لمنصور الرحباني، وجمع بين الأسلوب السيمفوني الغربي والتعبير الموسيقي الشرقي، ضمن أجواء تحمل دلالات إنسانية وثقافية واضحة، وأبرز العمل التأثير العميق لمنصور الرحباني في المشهد الثقافي والفني العربي، من خلال موضوعات تناولت السيادة والصمود والتعبير الإنساني والاعتزاز الوطني.