طبيعة الإمارات الملهمة.. معين خصب لتجارب سياحية مبدعة

شكّل تراث وطبيعة الإمارات معيناً خصباً لإنتاج واستقطاب تجارب إبداعية في قطاع السياحة، حجزت مكانها على خارطة الوجهات ذات الجودة والمواصفات العالمية، وأتاحت الفرصة لتقريب الزوار والسياح من أسرار وجوهر المجتمع الإماراتي الأصيل عبر التعرف على أذواق الأجداد الفريدة في الأطعمة والنكهات الخاصة، وكذلك من خلال استرجاع يوميات تحدي أبناء الإمارات للطبيعة القاسية وتميزهم في التغلب عليها والتعامل معها.

وتتنوع التجارب السياحية التي تستقي أفكارها من تراث وطبيعة الإمارات، من مطعم الخيمة التراثي بحي الفهيدي التاريخي في دبي الذي يجمع بين كونه مطعماً ومتحفاً في آن واحد، إلى شركة «دانات» الإماراتية للمنتجات الغذائية التي تعد تجربة إبداعية في ميدان سياحة الطهي تقدّم خلطات الجدات البسيطة بلمسات إبداعية عصرية أنيقة، إلى روعة الاستكشاف والمغامرة التي يقدمها تحدي المسير الجبلي «هايلاندر»، على قمة جبل جيس في رأس الخيمة، والذي يمزج بين التحدي الغامر والتعرف على أسرار الثقافة المحلية لأبناء المنطقة.

أطباق مميزة

ويعد مطعم الخيمة التراثي بحي الفهيدي التاريخي في دبي، الحاصل على تصنيف «بيب جورماند» من دليل ميشلان، مطعماً ومتحفاً في آن واحد، يعكس تراث المأكولات الشهية في دبي، حيث يقدم لضيوفه مجموعة متنوعة من الأطباق المميزة بنكهاتها وأساليب طهيها الإماراتية الأصيلة، ويحجز المطعم التراثي مكانه المميز بكونه وجهةً مريحة لتناول الطعام ومكاناً يجسّد ماضي دبي عبر ديكوره المميّز.

ويشكّل المطعم إضافةً حديثة العهد إلى مجموعة المطاعم الإماراتية، ويمتاز باستخدام مكونات طازجة ومختارة من المزرعة باليد، وتضمّ قائمة الطعام مجموعةً من الأطباق المحلية وأصناف اللحوم والمأكولات البحرية، وتقدم في أجواء منزلية تقليدية، ثم يتم تناولها تحت ظلّ شجرة وسط فناء مغطّى بالكامل ومكيّف، على أيدي طاقم احترافي أنيق بملابس تقليدية، وتجربة ضيافة استثنائية.

يشار إلى أن جولة الطعام التراثية في دبي القديمة حلّت ضمن قائمة أفضل تجارب السفر العالمية لعام 2026 من منصة «لونلي بلانيت»، إحدى أكبر مراجع السياحة والسفر حول العالم، ما يؤكد أهمية قطاع المأكولات والمطاعم في الإمارة.

وتتميز دبي بتنوع ما تقدمه من تجارب الطعام وفنون الطهي التي تناسب مختلف الميزانيات والأذواق، وهو ما ينسجم مع طبيعة ثقافة المدينة التي تضم نحو 200 جنسية، إلى جانب التراث العريق والعادات الأصيلة.

وتُولي المطاعم المتواجدة في أحياء دبي القديمة، مثل بر دبي وديرة على ضفاف خور دبي التاريخي، اهتماماً خاصاً بالمكونات المحلية والأصالة والجودة في تقديم الأطباق، ما يجعل جولة الطعام تجربة مميزة لسكان وزوار المدينة على حد سواء.

خلطات الجدات

ومن المطاعم والأكلات التراثية العريقة إلى أسرار خلطات الجدات في التوابل والبهارات التي أبدعتها شركة «دانات»، والتي أسسها الشاب الإماراتي عبدالله المزروعي.

ومنذ صغره لم يكن مجرّد الحصول على وظيفة مرموقة والركون إليها هدفاً نهائياً لعبدالله، بل كان يحمل في قلبه ومخيلته طموحاً أكبر من ذلك، وهو أن يكون جزءاً من تفاصيل كل منزل إماراتي، ويتسنى له الدخول إلى كل بيت في دولة الإمارات وخارجها عبر إتقانه أسرار «لغة الطعام» العالمية المشتركة التي تتقاطع عندها مختلف الأذواق والجنسيات، وساعده على ذلك كون الإمارات وجهة عالمية في مجال الطهي والمأكولات، تجذب رواد الأعمال والطهاة الذين يعيدون تعريف تجربة تناول الطعام، ويعملون على إبراز مشهد المأكولات النابض بالحياة في الدولة، الذي يحفل بمزيج فريد من الأطباق العالمية والنكهات المحلية.

كان حلم المزروعي أن ينقل نكهات المطبخ الإماراتي الأصيل إلى موائد العالم، بخلطات الجدات البسيطة ولمسات الأحفاد الأنيقة من خلال صناعة غذائية بمعايير من السلامة والجودة عالمية المستوى حتى تجسد هذا الحلم واقعاً بتأسيس شركة «دانات» للصناعات الغذائية التي انطلقت عام 2007، وشقت طريقها رويداً رويداً لتتحول من مخزن صغير في أبوظبي بمساحة 25 متراً مربعاً إلى علامة رائدة تصل بمنتجاتها إلى أنحاء العالم.

مغامرات

وفي مجال سياحة المغامرات التي تمزج بين التحدي واستكشاف الطبيعة والتعرف على الثقافة المحلية لدولة الإمارات، يجذب عشاق الإثارة في التضاريس الجبلية تحدي المسير الجبلي «هايلاندر»، فعالية المغامرات الرائدة في الشرق الأوسط للمشي لمسافات طويلة، على سفوح جبل جيس في رأس الخيمة، وتشرف عليه شركة «أدفينتشراتي أوتدور»، حيث يمكن للمشاركين اختبار قدراتهم على أطول مسارات المشي فوق أعلى قمة جبلية في الدولة ضمن شبكة مسارات تمتد على مسافة 94 كيلومتراً على جبال الحجر.

«أجمل شتاء»

يعد استكشاف آفاق التراث والطبيعة الساحرة في دولة الإمارات، عبر التجارب السياحية الإبداعية، هدفاً رئيساً ضمن النسخة السادسة من حملة «أجمل شتاء في العالم»، تحت شعار «شتاؤنا ريادة»، وتنفذها وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع مختلف الهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث في الدولة.

