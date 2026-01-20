مشاهد من سرقة «اللوفر».. العملية تمت في 4 دقائق

عرضت وسائل إعلام فرنسية، أول من أمس، مشاهد من كاميرات مراقبة لعملية السطو التي وقعت بمتحف اللوفر، في أكتوبر الماضي، في قلب باريس.

وتُظهر المشاهد اثنين من اللصوص، أحدهما يرتدي قناعاً أسود وسترة صفراء، والآخر يرتدي ملابس سوداء وخوذة دراجة نارية، وهما يدخلان قاعة «أبولو»، حيث كانت المجوهرات معروضة، كما تُظهر الصور دخولهم من نافذة شرفة القاعة، بعد أن صعدوا إليها عبر رافعة آلية.

واستعمل أحد اللصين منشاراً آلياً لإحداث ثغرة في خزانة عرض تاج الإمبراطورة أوجيني، ثم وجّه لكمات للزجاج الواقي لإطاحته، وبعد ذلك ساعد شريكه، الذي كان يحاول إحداث ثغرة في خزانة عرض مجاورة، وقاما بسرقة قطع مجوهرات عدة بسرعة.

واستغرق الأمر برمته أقل من أربع دقائق، تحت أنظار عدد قليل من عناصر الأمن الذين ظلوا يراقبون عاجزين، وفق المشاهد التي عرضتها قناتا «تي إف 1» و«فرانس تيليفيزيون»، وقُدّرت قيمة المسروقات بـ88 مليون يورو.