موسم دبي الفني.. استعدِّوا للتحليق بين عوالم الإبداع

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن أن «موسم دبي الفني 2026»، الذي ينطلق غداً ويستمر حتى 26 أبريل المقبل، يجمع تحت مظلته تشكيلة متنوعة من الفعاليات والمهرجانات الفنية والترفيهية في مختلف أنحاء الإمارة، تحت شعار «تجول في عالم الفن والإبداع».

وسيبدأ موسم دبي الفني، الذي يُقام برعاية سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بالتزامن مع انطلاق النسخة الـ18 من مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي ينطلق غداً ويستمر حتى 27 الجاري، في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، بمشاركة نخبة من الكتّاب والمبدعين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم.

وسيقدم «طيران الإمارات للآداب»، المصنف ضمن أبرز 10 مهرجانات أدبية في العالم، برنامجاً غنياً بالقصص المُلهِمة والحوارات الثرية والأنشطة التفاعلية، من بينها «أبيات من أعماق الصحراء»، وجلسة «ليالٍ عربية: شعر وقانون»، فيما ستتولى «دبي للثقافة» رعاية محوري «بالإماراتي» و«الترجمة»، وتحتفي من خلالهما بإسهامات الكُتّاب والمثقفين والمترجمين الإماراتيين من الروّاد والناشئة، ودورهم الحيوي في تعزيز الحوار بين المجتمعات، وإثراء المشهد الثقافي المحلي.

وعلى مدار يومَي 24 و25 الجاري، يستضيف «السركال أفنيو» فعاليات مهرجان القوز للفنون الذي يقام بدعم وشراكة استراتيجية من «دبي للثقافة» في منطقة القوز الإبداعية، ويتضمن تشكيلة من العروض الموسيقية والتجارب الثقافية الاستثنائية إلى جانب المعارض الفنية، والعروض الحية والإبداعية، والأنشطة الترفيهية المخصصة للعائلات والأطفال، ما يُمكّنهم من الحصول على تجربة ثقافية وفنية متكاملة.

وستحتفي «دبي للثقافة» عبر مهرجان سكة بالفنون البصرية، وفنون الأداء، والتصميم، والفن العام، والتكنولوجيا، والبرامج الإبداعية، إذ سيتابع الجمهور خلال نسخة المهرجان الـ14، التي ترفع شعار «تخيّل دبي: هويات المستقبل» في حي الشندغة التاريخي، خلال الفترة من 23 الجاري وحتى الأول من فبراير المقبل، تشكيلة من الأعمال الفنية التي تحمل بصمات فنانين إماراتيين ومقيمين، إضافة إلى مجموعة من العروض الترفيهية والموسيقية وورش العمل والجلسات النقاشية، والحوارية المُلهِمة.

وسيتضمن برنامج الموسم أيضاً النسخة الـ20 من معرض «آرت دبي» التي تستضيفها مدينة جميرا في الفترة من 18 حتى 20 أبريل المقبل، تحت شعار «المستقبل والماضي والحاضر»، وسيقدم لزوّاره فرصة زيارة أكثر من 100 معرض فني معاصر وديجيتال، من 35 دولة، ضمن برنامج متعدد التخصصات والثقافات، وستشهد نسخة المعرض الجديدة مشاركة 36 عارضاً للمرة الأولى.

فيما ستنظم النسخة الـ12 من معرض فنون العالم دبي، خلال الفترة من 22 حتى 26 أبريل المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، لتمنح عشّاق الإبداع فرصة اقتناء أعمال فنية بكُلفة مناسبة، بما يسهم في تشجيع اقتناء الأعمال الفنية، ونشر ثقافة التذوق الفني، وتحفيز المواهب الواعدة، وإتاحة المجال أمامها للظهور والانتشار.

في حين ستقدم دبي أوبرا سلسلة من العروض الموسيقية والمسرحية التي تسلّط الضوء على إبداعات المواهب الإقليمية والدولية في مجالات الفنون الأدائية والموسيقى.

وتواصل «دبي للثقافة» - من خلال المعرض الاستعادي «شهود التغيير»، الذي تنظمه في متحف الاتحاد حتى 30 يونيو المقبل - الاحتفاء بالهوية الفنية في الدولة وتطورها على مدى خمسة عقود، ويتضمن المعرض نحو 60 عملاً من مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون، تحمل بصمات نخبة من الفنانين الروّاد والمعاصرين الذين عاشوا وعملوا في الدولة منذ عام 1971.

ويتضمن الموسم أيضاً معرض «قصائد الطيور» الذي تنظمه «ليكول الشرق الأوسط»، مدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية، حتى 25 أبريل المقبل، ويُسلّط الضوء على الحوار بين الفنون الإسلامية والمجوهرات الغربية في القرنين 19 و20، مستعرضاً ما يزيد على 150 عملاً إبداعياً استثنائياً من أكثر من 20 جهة.

من جهته، أكّد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «دبي للثقافة»، صالح شكري البريك، أن موسم دبي الفني يُمثّل محطة محورية في مسار تطوير القطاع الثقافي والإبداعي في الإمارة، ومنصة متكاملة تسهم في تعزيز تنافسية الصناعات الثقافية والإبداعية، وتهيئة بيئة إبداعية مستدامة، تُمكّن أصحاب المواهب من تحويل أفكارهم ورؤاهم إلى تجارب فنية مؤثرة، وقال: «يُجسّد موسم دبي الفني تطلعات دبي ورؤيتها المتفردة بأن تكون مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقى للمواهب، حيث يقدّم عبر برامجه وأنشطته المتنوعة منظومة متكاملة من الفعاليات الفنية والثقافية التي تعكس روح الإمارة، وتبرز قدرتها على استقطاب الكفاءات الخلّاقة من مختلف الثقافات، كما يسهم الموسم في دعم السياحة الثقافية، ومد جسور الحوار والتبادل المعرفي بين المجتمع الإبداعي والجمهور، بما ينسجم مع أولويات الهيئة القطاعية الهادفة إلى إثراء المشهد الثقافي، وترسيخ ريادة الإمارة العالمية».

تشكيلة متنوعة

تشمل أجندة موسم دبي الفني 2026 مجموعة من الفعاليات التي يقدمها «آرتي ميوزيم» في دبي مول، إلى جانب برامج «ثياتر أوف ديجيتال آرت» في سوق مدينة جميرا على مدار العام، فضلاً عن تشكيلة من المعارض الفنية التي يحتضنها «السركال أفنيو»، ومركز فن جميل.

• الموسم يُجسّد تطلعات دبي، ورؤيتها المتفردة بأن تكون مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقى للمواهب.