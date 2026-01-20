«فزاع لليولة».. قلعة الميدان تترقب الفارس

نجح سالم فيصل بالحوز في اقتناص المركز الثالث في النسخة الـ25 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ21 من برنامج الميدان، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك بعد تفوقه على مبارك محمد الشامسي، في الحلقة قبل الأخيرة، مع ترقب تحديد هوية البطل الذي سيُتوّج بـ«كأس فزاع الذهبي»، في 30 الجاري.

تفوق بالحوز (دبي) بعدما حقق 85 علامة، مقابل 25 علامة للشامسي (أبوظبي)، وكانت انطلاقة التحديات مع اليولة، على إيقاع أغنية «ملح الإمارات» من كلمات الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، وأداء الفنان ميحد حمد، وألحان سفير الألحان، فايز السعيد، وفيها قدّم المشاركان أفضل أداء ممكن في ظهورهما الأخير لهذا الموسم، ليبدعا في العرض الذي نال تفاعلاً من المدرجات التي تواصل الامتلاء بالجماهير العاشقة لهذه الرياضات التراثية، وفيها منح خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة علامتها لمصلحة سالم بالحوز.

وفي تحدي تركيب الشداد، استطاع المتسابقان إنهاءه بالشكل الصحيح وضمن الوقت المحدد، ليتمكنا من الحصول على علامته، أما في تحدي السباحة فتفوق بالحوز ليسجل في رصيده 15 علامة، وفي عدّ القصيد، تمكّن الشامسي من الحصول على علامته ليعود إلى أجواء المنافسة.

أما في تحدي الرماية، فتفوق بالحوز ليحصل على 15 علامة، وكذلك في سباق الهجن ليكسب 20 علامة.

من جهتها، قالت مديرة إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي ورئيسة اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نتالي جوزيف أواديسيان، إن التحضيرات للحلقة الختامية في قلعة الميدان بالقرية التراثية في المرموم، انطلقت منذ وقت مبكر، بهدف تقديم ختام يرقى إلى مكانة البطولة وقيمتها التاريخية، وأضافت أن البرنامج الإخراجي للحلقة صُمّم بعناية ليعكس هوية الموروث الإماراتي، من خلال مشاركة نخبة من الفنانين، وانتقاء أجمل كلمات الأغاني الإماراتية الأصيلة، واستحضار الشعر التراثي المرتبط بالذاكرة الوطنية، إلى جانب مفاجآت نوعية سيُكشف عنها تباعاً.

وأضافت أواديسيان أن الحلقة الختامية ستشهد منافسة قوية ومفتوحة بين المتأهلين إلى نهائي كأس فزاع الذهبي، الذي يحظى باهتمام خاص، باعتباره تتويجاً لبطولة تُعدّ الأقدم والأعرق في المنطقة، لافتة إلى أن النهائي سيُمثّل حصاد عمل، وجهود موسم كامل، ولذا يكون الحرص على أن يظهر الختام بالصورة التي تليق باسم بطولة فزاع لليولة وتاريخها ومكانتها عند الجمهور.

