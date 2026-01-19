الكويت تدرج في مناهجها مادة دراسية إلزامية عن المخدرات والجرائم

أكد رئيس لجنة صياغة قانون المخدرات في الكويت المستشار محمد الدعيج، في تصريح لصحيفة "القبس"، أن وزارة التربية الكويتية استجابت لطلب اللجنة والجهات الأخرى المعنية بتضمين المناهج الدراسية مادة إلزامية عن المخدرات والمؤثرات العقلية في المرحلة المتوسطة، اعتباراً من العام الدراسي المقبل، لتكون الكويت أول دولة عربية تقوم بهذه الخطوة، وهذه الجرائم تشمل "المخدرات، العنف، السرقة، التنمّر، الجرائم الإلكترونية، المرور، والجرائم الجنسية".

وأوضح الدعيج أن المراهق يعرف أن هذه الجرائم خطأ، لكنه لا يعرف ماذا سيحدث له فعليًا إذا أقدم على اي فعل منها.

وأشار إلى أن وزارة التربية تعطي الأولوية لتوعية الاحداث وتوجيههم بعد ان فقدت كثير من الأسر دورها التوعوي في هذا الشأن، وترك المراهق يتعلّم من: الأصدقاء، والإنترنت، والتجربة المباشرة (وهي الأخطر).

ودعا الدعيج مدارس القطاع الخاص للسير على نهج التعليم الحكومي، والاقتداء بوزارة التربية في هذا المسار.

وأدرجت العديد من الدول المخدرات في مناهج التعليم فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا وألمانيا واليابان.