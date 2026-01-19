دراسة: قلة النوم تُسبّب الخرف وشيخوخة الدماغ

وجد باحثون أن قلة النوم تُسرّع شيخوخة الدماغ وتجعله يبدو أكبر من عمره الحقيقي. ويقول العلماء إن النوم يُساعد على تجديد الجسم وحماية الدماغ، وعندما يضطرب، يشعر الدماغ بالعواقب، حيث تربط الأبحاث بين شيخوخة الدماغ والتدهور المعرفي وزيادة خطر الإصابة بالخرف.

وقال تقرير نشرته جريدة "اندبندنت" البريطانية، إن قلة النوم ارتبطت سابقاً في العديد من الدراسات بالخرف، لكن الخبراء يقولون إنه من غير الواضح ما إذا كانت عادات النوم غير الصحية تُساهم في تطور الخرف أم أنها مجرد عرض مبكر لحالة تنكس الدماغ.

وفي الدراسة الجديدة قام باحثون في معهد كارولينسكا في السويد بدراسة سلوك النوم وصور الرنين المغناطيسي لأكثر من 27 ألف بالغ بريطاني تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عاماً، ووجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم لديهم أدمغة تبدو أكبر بكثير من أعمارهم الحقيقية.

واستخدمت دراسة تصوير الدماغ تقنية التعلّم الآلي على صور دماغية لأشخاص يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون من أمراض خطيرة. وبمجرد أن فهم النموذج ملامح الشيخوخة الطبيعية، طُبّق على البيانات.

وتم تقييم جودة نوم المشاركين بناءً على خمسة عوامل أبلغوا عنها بأنفسهم: النمط الزمني (النشاط الصباحي/المسائي)، ومدة النوم، والأرق، والشخير، والنعاس أثناء النهار. ثم قُسِّموا إلى ثلاث مجموعات حسب درجاتهم: نوم صحي (أكثر من 4 نقاط)، نوم متوسط (2-3 نقاط)، أو نوم رديء (أقل من 1 نقطة).

وقالت الدكتورة أبيجيل دوف، الباحثة في قسم علم الأحياء العصبية وعلوم الرعاية والمجتمع في معهد كارولينسكا، والتي قادت الدراسة: "اتسعت الفجوة بين عمر الدماغ والعمر الزمني بحوالي ستة أشهر لكل انخفاض بمقدار نقطة واحدة في درجة جودة النوم". وأضافت: "كان لدى الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم أدمغة تبدو، في المتوسط، أكبر بسنة واحدة من عمرهم الحقيقي".

وأشار الباحثون إلى أن ارتفاع مستويات الالتهاب قد يفسر جزئياً العلاقة بين النوم وشيخوخة الدماغ.

وتتزايد الأدلة التي تشير إلى أن قلة النوم تزيد من الالتهاب في الجسم، مما قد يضر بالدماغ عن طريق إتلاف الأوعية الدموية، وتحفيز تراكم البروتينات السامة، وتسريع موت خلايا الدماغ.

وكشفت عينات الدم التي أُخذت في بداية الدراسة أن مستويات الالتهاب تُفسر 10% من العلاقة بين النوم وشيخوخة الدماغ.

وأكدت الدكتورة دوف: "تُقدم نتائجنا دليلاً على أن قلة النوم قد تُساهم في تسريع شيخوخة الدماغ، وتُشير إلى الالتهاب كأحد الآليات الكامنة وراء ذلك.. وبما أن النوم قابل للتعديل، فقد يكون من الممكن الوقاية من تسارع شيخوخة الدماغ، وربما حتى التدهور المعرفي، من خلال نوم صحي".

ويرى العلماء أن من التفسيرات المحتملة الأخرى لشيخوخة الدماغ بعد قلة النوم المستمرة، التأثيرات السلبية التي يُحدثها ذلك على نظام إزالة الفضلات الطبيعي في الدماغ، والذي ينشط بشكل رئيسي أثناء النوم، فعندما يضطرب النوم أو يكون غير كافٍ، قد لا يعمل هذا النظام بشكل صحيح، مما يسمح بتراكم المواد الضارة في الدماغ.

وأشار الباحثون أيضاً إلى أن قلة النوم تؤثر سلباً على صحة القلب والأوعية الدموية، مما قد يؤثر بدوره سلباً على الدماغ، إذ أن ضعف تدفق الدم قد يحرم خلايا الدماغ من الأكسجين والمغذيات.