بوجه حزين وعينين باكيتين .. كلب يرفض الطعام والشراب لمدة شهر حزناً على صاحبه

أصبح كلب يُدعى "آه وانغ" في حي باوشان بمدينة شنغهاي الصينية رمزاً للوفاء بعد أن ظل ينتظر صاحبه المتوفي يومياً، غير مدرك لرحيل الرجل الذي اعتاد العيش معه، في حادثة أثّرت في جيرانه وأثارت اهتماماً واسعاً على الإنترنت.

ووفقاً لتقرير South China Morning Post، كان صاحب الكلب، السيد غاو، يعيش بمفرده في الشقة مع آه وانغ، قبل أن يتوفى فجأة في 11 ديسمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، ظل الكلب يجلس في الممر خارج الشقة، منتظراً عودة صاحبه كما اعتاد دائماً.

ولفت الجيران إلى أن آه وانغ رفض الطعام والشراب طوال تلك الفترة، حتى عند تقديم الماء والطعام له. كما حاول بعض السكان تهدئته أو أخذه إلى منازلهم، إلا أن الكلب كان يهرب كلما اقترب أحد منهم، متمسكاً بمكانه خارج شقة غاو.

وبعد 25 يوماً من الانتظار، اختفى آه وانغ فجأة عن باب الشقة، ما أثار قلق السكان، خاصة مع هطول الأمطار والعواصف المصحوبة بانخفاض درجات الحرارة إلى نحو درجتين مئويتين. وبعد أيام، عثرت إحدى السكان على آه وانغ مختبئاً في منطقة عشبية أثناء قيامها بإطعام الحيوانات الضالة، حيث بدا حزيناً جداً، وأفادت المرأة: "كان جسده يرتجف، ودموعه تنهمر على وجهه".

وقال مدير رعاية الحيوانات لاحقاً إن الكلب يبدو مضطرباً نفسياً بعد فقدانه صاحبه، وسيخضع لفحص صحي للتأكد من حالته. وقد عرض أحد السكان تبني آه وانغ وتوفير منزل دافئ له، مؤكداً: "أعيش بالقرب من شقته وكنت ألعب معه من قبل، وإذا سُمح لي، أود تبنيه".

وقد قارن كثيرون هذه الواقعة بالفيلم الشهير Hachi: A Dog’s Tale الذي استُلهم من قصة حقيقية حدثت في اليابان خلال عشرينيات القرن العشرين، حيث انتظر كلب يُدعى هاتشي صاحبه يومياً عند محطة القطار لمدة عشر سنوات بعد وفاته.