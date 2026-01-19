"ديليفري" آلي أصيب بعطل مفاجىء .. قطار سريع يسحق "روبوت" توقف على سكة الحديد

شهدت مدينة ميامي الأمريكية حادثاً لافتاً بعد تحطّم روبوت توصيل تابع لخدمة "أوبر إيتس" بالكامل، إثر تعطّله وتوقّفه على سكة حديد، قبل أن يصدمه قطار ركاب مسرع، في واقعة وثقها مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما نقلته مجلة "People"، فإن الروبوت لم يكن يحمل أي طلبات توصيل وقت الحادث. كما أظهر الفيديو، الذي صوّره أحد سكان ميامي ويدعى غييرمو دابيلو، أن الروبوت ظلّ واقفاً على القضبان لنحو 15 دقيقة، بينما كان قطار "برايت لاين" يقترب بسرعة كاملة، قبل أن يدهسه ويحطّمه تماماً.

وقال دابيلو، في تصريحات إعلامية: "كنت أتمشى مع كلابي قرابة الساعة الثامنة مساءً، ولاحظت عربة الطعام متوقفة على سكة القطار.. أحد مندوبي أوبر إيتس كان قد تواصل مع الشركة لإبلاغها بمكان الروبوت، وبعد دقائق قليلة فقط ظهر القطار وتم توثيق لحظة الاصطدام في الفيديو".

ويُسمع دابيلو في المقطع وهو يقول: "أوه، سيصطدم به"، قبل أن يندفع القطار ويقضي على الروبوت كلياً، ورغم هول المشهد، أكدت التقارير عدم وقوع أي إصابات بشرية، فيما لم يكن للروبوت أي فرصة للنجاة.

وتشير قواعد السلامة الصادرة عن منظمة "Operation Lifesaver" إلى أن القطار الذي يسير بسرعة 55 ميلًا في الساعة يحتاج إلى ما يقرب من ميل كامل للتوقف، فيما يبلغ متوسط وزن القاطرة الواحدة نحو 200 طن، مقارنة بروبوتات التوصيل الصغيرة التي لا يتجاوز حجمها حقيبة سفر، وتسير بسرعة تقارب خمسة أميال في الساعة فقط.

وتتمكّن روبوتات "أوبر إيتس" من حمل ما يصل إلى 55 رطلاً من الطعام أو المشروبات، وتحتوي على حجرات شحن مؤمّنة لا تُفتح إلا عبر تطبيق "أوبر إيتس" من قبل العميل.

وتعتمد هذه الروبوتات على تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات وأجهزة الاستشعار لتفادي العوائق أثناء سيرها على الأرصفة. ورغم كونها ذاتية القيادة إلى حدّ كبير، يمكن لمشغّلين بشريين التدخّل عن بُعد في المواقف المعقّدة، مثل عبور الشوارع أو السكك الحديدية.

وكانت "أوبر إيتس" قد أطلقت برنامج روبوتات التوصيل لأول مرة في نطاق تجريبي محدود بمدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، قبل أن يتوسع ليشمل بيفرلي هيلز وويست هوليوود، وساهم النجاح الكبير للتجربة في دفع الشركة إلى توسيع الخدمة لتشمل مدناً أمريكية أخرى.