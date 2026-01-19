جريمة غامضة في مصر .. 3 تلاميذ مشنوقين في بيت مهجور

استيقظ أهالي المنوفية شمال مصر على خبر جريمة مروعة أمس، حيث عثر على جثث 3 أطفال مشنوقين داخل منزل مهجور بقرية في المحافظة، في واقعة غامضة أثارت الرعب والحزن في نفوس السكان.

وكانت السلطات قد تلقت بلاغاً بعثور أهالي قرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم على جثث 3 أطفال مشنوقين داخل منزل مهجور بالقرية.

ووفقاً لما ورد على لسان بعض أهالي القرية، فإن الضحايا الثلاثة كانوا عائدين من "درس خصوصي"، إلا أنهم اختفوا فجأة في ظروف غامضة، ولم يعلم أحد بمكانهم حتى وقعت الفاجعة بالعثور عليهم وقد فارقوا الحياة داخل أحد المنازل المهجورة.

وعلى الفور، فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً حول مسرح الجريمة، وطلبت النيابة سرعة التحريات للوقوف على ملابسات الحادث وكشف هوية الجناة.