بعد أن رقص على أغنية "مكسرات" لأحمد سعد .. ماذا فعل ويل سميث عند أهرامات الجيزة ؟ ( فيديو)

نشر الفنان العالمي ويل سميث، امس الأحد، مقطع فيديو من زيارته للأهرامات في مصر عبر "إنستغرام" وعلق قائلاً: "القاعدة رقم 83 لنجوم السينما، عندما تكون أمام الأهرامات، عليك التقاط صورة بزاوية 360 درجة".

وكان سميث قد زار منطقة أهرامات الجيزة لاستكشاف أحد أعظم معالم الحضارة الإنسانية، وكان في استقباله الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محمد إسماعيل خالد.

وأبدى ويل سميث، خلال اللقاء، اهتماماً بالغاً بالتفاصيل التاريخية والأثرية، ووعد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بالعودة إلى مصر مرة أخرى في فصل الربيع مع أسرته لزيارة البلاد.

كما اصطحبه أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الجيزة، في جولة داخل هرم خوفو الأكبر، حيث زار الحجرات الداخلية وجميع ممراته والتقط الصور التذكارية، معبراً عن إعجابه العميق بعظمة وتفرد الحضارة المصرية التي تركت بصمة لا تُمحى في سجل الحضارات الإنسانية.

وكان ويل سميث ظهر الأسبوع الماضي في مقطع الفيديو وهو يغني ويرقص على أغنية "مكسرات" للنجم المصري أحمد سعد، في لفتة لاقت إعجاباً واسعاً وتفاعلاً كبيراً من متابعيه حول العالم.

وحصد الفيديو آلاف التعليقات والإعجابات خلال وقت قصير. حيث عبر الجمهور عن دهشتهم وإعجابهم بتفاعل ويل سميث مع الأغنية العربية، معتبرين ذلك دليلاً على انتشار الموسيقى العربية ووصولها إلى النجوم العالميين.

يذكر أن علاقة صداقة قوية تجمع بين ويل سميث وأحمد سعد، حيث سبق أن ظهرا معاً في أكثر من مناسبة، وأكدا متانة العلاقة التي تجمعهما، ما ينعكس في اللفتات الودية بين النجمين.