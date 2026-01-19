«القيمة العاطفية» يحصد جائزة الفيلم الأوروبي

حصد الفيلم الدرامي «سنتيمينتال فاليو» (القيمة العاطفية)، للمخرج النرويجي يواكيم تريير، الذي تدور أحداثه حول علاقة أب بابنته المفقودة، جائزة الفيلم الأوروبي، حسب أكاديمية الفيلم الأوروبي في برلين.

وحصل الممثلان الرئيسان، السويدي ستيلان سكارشجارد، والنرويجية ريناتي ريانسفي، على جائزتين في التمثيل، كما تم تكريم تريير بجائزة أفضل مخرج.

ونال فيلم الرحلات «سيرات»، للمخرج الفرنسي أوليفر لاكس، خمس جوائز، وتدور أحداثه حول أب يبحث مع ابنه في الصحراء عن ابنته المفقودة.

وأُقيم حفل جوائز الفيلم الأوروبي، الذي تستضيفه برلين ومدينة أخرى بالتناوب، للمرة الـ38، فيما يصوّت نحو 5400 عضو بأكاديمية الفيلم الأوروبي على سلسلة من الفائزين الذي يستحقون التكريم بالجوائز.

واختار الأعضاء فيلم «فيومي أو الموت» كأفضل فيلم وثائقي، ونالت الممثلة والمخرجة النرويجية، ليف أولمان، المعروفة بفيلم «سينز فروم آ ماريدج» (مشاهد من زواج)، جائزة الإنجاز عن مجمل الأعمال.