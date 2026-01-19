إبداع في ظل راية الوطن

ريشة الإبداع تفتح بوابة تراثية، ليطل منها المتلقي على آفاق قريبة وبعيدة، وتقود إلى مشاهد تمزج بين الماضي العريق والحاضر السعيد في دبي، حيث عائلة إماراتية تخطو في اللوحة نحو درب تتداخل فيه ملامح المدينة الحديثة مع النخيل والعمارة القديمة بألوانها الدافئة.. وفي الخلفية يرفرف علم دولة الإمارات شامخاً، ويطل متحف الاتحاد أيقونةً تشهد على لحظة مجيدة في عُمر الوطن، تروي للأجيال قصصاً تستحق الفخر في إمارات الخير والفن والجمال.