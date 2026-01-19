«إكسبوجر 2026» يفرد مساحة للمشاريع البصرية طويلة الأمد

تخصص الدورة الـ10 من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2026» الذي يعقد في الجادة بالشارقة خلال الفترة من 29 الجاري إلى الرابع من فبراير المقبل، تحت شعار «عقد من السرد القصصي البصري»، منطقة المشاريع الوثائقية مساحةً للمشاريع البصرية طويلة الأمد التي تعتمد على البحث والمرافقة الميدانية وبناء القصة عبر الزمن، وتضم 13 معرضاً وثائقياً لمصورين من مدارس وتجارب متعددة.

ويقدّم «إكسبوجر» سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل التي يلتقي خلالها الزوّار بعدد من أصحاب المعارض المشاركة في منطقة «المشاريع الوثائقية».

وتتوزع معارض «منطقة المشاريع الوثائقية» على محاور بصرية سردية، بمشاركة أسماء بارزة في المشاريع طويلة الأمد، من بينهم مايكل ياماشيتا، وتوماش توماشيفسكي، وفيليب شانسيل، وأنوش باباجانيان.