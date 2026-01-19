الصقور تحلّق بالجوائز في مهرجان الظفرة

حظيت مسابقة مزاينة الصقور، ضمن فعاليات مهرجان الظفرة، بإقبال كبير من مُلّاك الصقور وهواتها، وسط أجواء تراثية تعكس مكانة الصقور العريقة في الثقافة الإماراتية، وتشمل مسابقة مزاينة الصقور، التي تنظم بالتعاون مع محمية المرزوم للصيد، ثلاث فئات: بيور شاهين، وبيور جير، وبيور قرموشة، ويحصل صاحب المركز الأول في كل فئة على 75 ألف درهم، والمركز الثاني 50 ألف درهم، والثالث 25 ألف درهم.

وتنافس المشاركون في فئات المزاينة المختلفة، حيث خضعت الصقور لتقييم دقيق من قبل لجنة التحكيم المختصة، التي اعتمدت معايير واضحة لتحديد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وتوج المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، عبيد خلفان المزروعي، الفائزين بالمنافسات، بحضور عدد من المسؤولين والصقارين والمهتمين بالمزاينات التراثية.

وتمثل مسابقة مزاينة الصقور منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الصقارين، وتسهم في الحفاظ على هذا الموروث الأصيل، ونقله إلى الأجيال الجديدة.

وشهدت المزاينة حضوراً جماهيرياً لافتاً من زوار المهرجان، الذين حرصوا على متابعة تفاصيل التحكيم، والتعرف إلى أنواع الصقور وخصائصها، في مشهد يجسد ارتباط المجتمع الإماراتي بالصقارة، المدرجة ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لـ«اليونسكو».

ويواصل مهرجان الظفرة تقديم باقة من المسابقات والفعاليات التراثية التي تهدف إلى إحياء الموروث الشعبي وتعزيز الهوية الوطنية، إذ اختتمت منافسات مسابقة «انسف القعود» التي شهدت قوة وندية بين المتسابقين.