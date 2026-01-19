مواهب المستقبل تستعرض إبداعاتها في شاطئ الراحة

اختتم برنامج شاعر المليون للأطفال، المعروف أيضاً باسم «شاعر المليون – شعراء المستقبل»، مرحلة المقابلات الخاصة بموسمه الجديد، التي أُقيمت، أول من أمس، على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، وسط مشاركة نوعية من الأطفال الموهوبين في الشعر النبطي، من الإمارات وعدد من الدول العربية، في محطة رئيسة تهدف إلى انتقاء الأصوات الشعرية الواعدة تمهيداً لانطلاق المراحل التالية من البرنامج، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ويبث لاحقاً على قنوات أبوظبي وبينونة وماجد.

وجاءت مرحلة المقابلات بعد الانتهاء من استقبال طلبات المشاركة، التي أُتيح خلالها للأطفال من الفئة العمرية بين سبعة و12 عاماً التقدّم بنصوص شعرية نبطية مستوفية للشروط الفنية المعلنة، حيث تولّت لجنة تحكيم متخصصة تقييم المشاركات الشعرية ومقابلة أصحابها من المواهب، وضمت الشاعر فهد الدبداب المطيري (الكويت)، والشاعر فيصل جزا الحربي (السعودية)، والشاعر أحمد الكعبي (الإمارات).

واعتمدت اللجنة في تقييمها على مجموعة من المعايير الفنية الدقيقة، شملت سلامة الوزن والقافية، وتماسك الفكرة، وجمالية الصورة الشعرية، إلى جانب قوة الإلقاء والحضور على المسرح، مع مراعاة الخصائص العمرية للمشاركين ومستوى نضجهم التعبيري.

وشهدت المقابلات مشاركة 33 طفلاً شاعراً، تصدّرت دولة الإمارات قائمة المشاركين منهم، بعدد 15 طفلاً بنسبة 45%، تلتها سلطنة عُمان بتسعة أطفال بنسبة 26%، فيما شارك من البحرين والكويت واليمن طفلان عن كل دولة بنسبة 6%، وسجّلت كل من المملكة العربية السعودية والعراق وسورية مشاركة طفل واحد بنسبة 3% لكل دولة.

ويأتي الموسم الجديد متزامناً مع المراحل النهائية من الموسم الـ12 لبرنامج «شاعر المليون»، في تجسيد واضح من هيئة أبوظبي للتراث، لتكامل الرؤية وحرصها على الاستثمار في الموهبة الشعرية وهي في مراحل التكوين الأولى، بوصفها رافداً ثقافياً أصيلاً ينتقل من جيل إلى جيل ليسهم في صون التراث الثقافي الإماراتي والخليجي.

وكان الموسم الماضي من البرنامج قد سجّل نجاحاً لافتاً، أسفر عن حصول محمد بن صالح السهلي (السعودية)، على المركز الأول وبيرق الشعر، فيما حلّ في المركز الثاني سلطان الشامسي (الإمارات)، وجاء في المركز الثالث زايد البطحري (سلطنة عُمان)، وحلّ في المركز الرابع الشيخ خليفة بن أحمد بن صقر آل خليفة (البحرين)، بينما نال المركز الخامس درعان الدوسري (السعودية)، وجاءت في المركز السادس هند النقبي (الإمارات).

• 33 طفلاً شاعراً شاركوا في المقابلات.