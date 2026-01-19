تامر حسني يبعث برسالة وفاء لشيرين عبدالوهاب.. ويشعل مسرح المجاز

أمسية فنية مفعمة بالأجواء الشبابية أحياها النجم تامر حسني والفنانة مهى فتوني، في أول حفلات موسم «هلا بالمجاز»، أول من أمس.

وصدحت أنغام الأغنيات، ذات الطابع الكلاسيكي والشبابي المعاصر، في أرجاء مسرح المجاز المطل على الواجهة المائية في قلب الشارقة، ليعيش الجمهور أجواء استثنائية امتدت لما يزيد على ثلاث ساعات، وحوّل الحفل المسرح إلى مساحة نابضة بالفرح، إذ علت أصوات الغناء الجماعي من الجمهور الذي استمتع بسهرة فنية مميزة، علاوة على الرسائل الإنسانية، حين وجّه النجم تامر حسني لمسة وفاء لابنة بلده النجمة شيرين عبدالوهاب التي تمر بأزمة حالياً، وتشغل جمهورها في كل مكان.

وافتتحت الحفل مهى فتوني التي تألقت منذ لحظة صعودها إلى المسرح، واستهلت فقرتها بأغنية «نسم علينا الهوا» لفيروز في اختيار لاقى استحسان الجمهور وأعادهم إلى أجواء الطرب الأصيل.

وتابعت الفنانة اللبنانية تقديم باقة من أغنياتها الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور وردّد كلماتها، ومنها «الصبر جميل»، و«العين بالعين»، و«مش كل الناس» و«حكاية حب»، والى جانب أغنياتها، حرصت مهى فتوني على الغناء لمجموعة من نجوم الفن العربي، فاختارت أغنيات محفورة في وجدان الجمهور، وغنت «معقول» لفضل شاكر، و«أحبك» لحسين الجسمي، و«فين لياليك»، ولاقت اختياراتها استحسان الجمهور وتفاعل معها بالتصفيق.

إحساس عالٍ

ومع انتهاء فقرة مهى فتوني، أطل تامر حسني، لتتعالى أصوات الجمهور منذ اللحظات الأولى لاعتلائه المسرح، وردّدوا أغنياته بحماس لافت، وقدّم النجم المصري على مدى ساعة ونصف الساعة باقة من أشهر أغنياته التي شكّلت محطات بارزة في مسيرته الفنية، متنقلاً بسلاسة بين الأغنيات الرومانسية الهادئة، والإيقاعية السريعة التي أشعلت الأجواء، ومن بين الأغنيات التي اختارها النجم «يا أنا يا مفيش»، و«ناسيني ليه»، و«اختراع»، و«ملكة جمال الكون» الديو الذي جمعه بالشامي، وأظهر حسني تنوّعه من خلال مزجه بين الإحساس العالي والطاقة الشبابية، فقدّم أغنيات لامست مشاعر الحضور، ومنها «أنا تعبان من غيرك»، و«كفاياك أعذار».

ولم يغب عن الحفل الطابع الإنساني والوفاء الفني، إذ وجّه الفنان تامر حسني تحية خاصة للفنانة شيرين عبدالوهاب، وغنى أغنية «بص بقى» التي كتب كلماتها ولحنها، ليتابع مع أغنيات من كلماته وألحانه، ويغني أغنية «قوم أقف» لبهاء سلطان، ولاقت هذه اللفتة تصفيقاً حاراً من الجمهور.

وشاركت مهى فتوني تامر حسني المسرح، وقدّما معاً الأغنية التي جمعتهما «30 حياة»، بإحساس عالٍ.

مدينة الفنون

وقبل بدء الحفل أشاد تامر حسني، خلال مؤتمر صحافي، بالفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها الشارقة، مضيفاً: «سعيد بوجودي على مسرح المجاز، وهي ليست الإطلالة الأولى لي على هذا المسرح، وقد أحييت سابقاً حفلاً حقق نجاحاً كبيراً، ويمكن القول إن مدينة الشارقة تتميز بتركيزها على الفنون والثقافة، وأتمنّى لهم المزيد من النجاحات».

وكشف أنه يحضّر لفيلم جديد، لايزال في طور الكتابة، كما يستعد لتحضير مسلسل درامي أيضاً، مثنياً على تجارب تمثيلية للجيل الشاب الجديد لاقت إعجابه، فذكر ياسمينا العبد، وزياد ظاظا الذي يغني ويمثل، معتبراً أن الجمع بين التمثيل والغناء حالة تتطلب المزيد من المجهود والتركيز.

وحول منصات التواصل وما تتطلبه من إيقاع سريع في الغناء، لفت إلى أنه منذ انطلاقته يراعي ذوق الجمهور، ويسعى إلى مراعاة الاختلاف ولذا يحرص دائماً على إصدار أغنيات هادئة وصاخبة أيضاً، لإرضاء مختلف الشرائح.

أمّا مهى فتوني فأوضحت أنها تحضّر لأغنيات ستصدر في فترة عيد الفطر، وستقدم أغنية باللهجة اللبنانية.

وقفة إنسانية.. ومداعبة لـ «عريس»

تتسم حفلات النجم المصري، تامر حسني، بروحه المرحة التي تضفي على حفلاته أجواء من المرح، لاسيما أنه يحافظ على تواصله مع الجمهور بأسلوبه المعتاد، وكان له أكثر من وقفة مرحة خلال حفل مسرح المجاز، الليلة قبل الماضية، ومن أبرزها العريس الذي كان يصور أغنية «يا بنت الإيه»، ليهديها إلى خطيبته، فمازحه قائلاً: إنه طلب منه أغنية لفتاة أخرى قبل الحفل، فيما كانت له وقفة إنسانية لافتة، حيث نزل إلى الجمهور لالتقاط الصور مع أحد الحاضرين من فئة أصحاب الهمم.

تامر حسني:

• أجهز لفيلم جديد.. والجمع بين التمثيل والغناء حالة تتطلب المزيد من المجهود والتركيز.

مهى فتوني:

• أحضّر لأغنيات ستصدر في فترة عيد الفطر، ومن بينها أغنية باللهجة اللبنانية.