حفل عيد ميلاد لن يُنسى.. سكتة وإصابات وشقة تنهار قبل تقطيع التورتة

لعله حفل عيد ميلاد لن يُنسى أبداً، فعندما كانت امرأة تحتفل بعيد ميلادها مع نحو 50 ضيفاً في شقتها بالطابق الخامس في باريس قبل منتصف الليل بقليل أمس (السبت)، انهارت أرضية الشقة فجأة، مما أدى إلى سقوط الحضور في شقة الطابق الرابع أسفلها.

وأفاد متحدث باسم فرقة الإطفاء، اليوم (الأحد)، بإصابة 20 شخصاً.

وأصيب رجل بسكتة لكنه تلقّى إنعاشاً قلبياً رئوياً ونقل في الحال إلى المستشفى، وفق ما أفادت الشرطة.

وقال أحد الضيوف لشبكة (آر تي إل): «كان حفل عيد ميلاد، وعندما كنا على وشك قطع تورتة عيد الميلاد، انهارت الأرضية فجأة».

وأضاف: «لم نشعر بأي شيء وفجأة وجدنا أنفسنا في الطابق السفلي».

وقالت السلطات إن هيكل المبنى لم يتضرر نتيجة انهيار أرضية الشقة.

وقال المهندس المسؤول عن سلامة المباني في بلدية باريس، أنطوان كاردون، لشبكة (آر تي إل): «كانت الأرضية تهتز، على الأرجح بسبب قفز أشخاص عدة في وقت واحد، مما جعل الأرضية غير مستقرة فانهارت».