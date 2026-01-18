نشر مقاطع فيديو متباهياً بغنائمه .. القبض على "أغبى لص في بريطانيا"

أطاح لص قليل الخبرة بعصابته بأكملها في بريطانيا، بعد أن وثق مغامراته بمقاطع فيديو صورها بنفسه ونشرها متباهياً بأكوام النقود والسيارات الفاخرة، حتى وصف بأنه أغبى لص في بريطانيا.

وأصدرت المحكمة حكماً بسجن الشاب ح غ (22 عاماً) لمدة ست سنوات، ليتصدر قائمة تضم ستة متهمين صدرت بحقهم أحكام بالسجن بلغت في مجملها 15 عاماً، إثر إدانتهم بتنفيذ سلسلة من عمليات السطو المنظمة التي استهدفت سيارات باهظة الثمن في مناطق لانكشاير وبرادفورد.

وكشفت لقطات نشرتها شرطة تشورلي عن قيام الشاب بتصوير نفسه، وهو يرتدي قناعاً استعداداً لعمليات السطو، متبعاً ذلك بمقاطع فيديو من خلف مقود سيارة بي إم دبليو مسروقة وأخرى تظهره وهو يستعرض حصيلة سرقاته من النقود.

ولم تقتصر الأدلة على جنون العظمة لدى الشاب، بل نجح المحققون في ربط أفراد العصابة بمسرح جرائم أخرى عبر آثار الحمض النووي المستخلصة من الوسائد الهوائية للسيارات التي تعرضت لحوادث تصادم، إضافة إلى بصمات الأصابع وهاتف «آيفون» محطم عُثر عليه داخل إحدى المركبات المسروقة.

وضبطت الشرطة أثناء مداهمة غرفة نوم الشاب حقيبة فاخرة معبأة بمئات اللفائف من الكوكايين والهيروين، ما ضاعف وطأة الأحكام الصادرة بحقه.

ووصف متحدث باسم الشرطة الشاب بأنه «لم يكن أذكى اللصوص»، مشيراً إلى أن رغبته في التفاخر بجرائمه سهلت مهمة القضاء في إيداع العصابة خلف القضبان لفترات طويلة.