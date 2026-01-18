البحرين: ممرضة منزلية تُحوّل 25 ألف دينار من هاتف مخدومها المُقعد إلى حسابها

استغلت‭ ‬ممرضة‭ ‬آسيوية‭ ‬تعمل‭ ‬لدى‭ ‬بحريني‭ ‬مقعد‭ ‬هاتفه‭ ‬النقال‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬تحويل‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬حسابها‭ ‬البنكي،‭ ‬وبعدها‭ ‬أجرت‭ ‬عملية‭ ‬تحويل‭ ‬للمبلغ‭ ‬إلى‭ ‬حسابها‭ ‬البنكي‭ ‬في‭ ‬بلدها‭ ‬الآسيوي‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نجل‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬اكتشف‭ ‬الأمر‭ ‬صدفة‭ ‬عندما‭ ‬لاحظ‭ ‬تحويلات‭ ‬بنكية‭ ‬متكررة‭ ‬من‭ ‬هاتف‭ ‬والده‭ ‬وتبين‭ ‬له‭ ‬أنها‭ ‬مرسلة‭ ‬لصالح‭ ‬المتهمة‭ ‬وأن‭ ‬المبالغ‭ ‬جاوزت‭ ‬الـ‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬حيث‭ ‬اعترفت‭ ‬المتهمة‭ ‬بالواقعة‭ ‬وأحيلت‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬أمس‭ ‬أولى‭ ‬جلسات‭ ‬محاكمتها‭ ‬وقررت‭ ‬المحكمة‭ ‬تأجيل‭ ‬الجلسة‭ ‬القادمة‭ ‬إلى بعد غد الثلاثاء‭ ‬للاطلاع‭ ‬والرد‭ ‬وجلب‭ ‬المتهمة‭ ‬من‭ ‬محبسها‭. ‬

وبدأت‭ ‬تفاصيل‭ ‬القضية‭ ‬عندما اكتشف الإبن‭ ‬‬تحويل‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬والده‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬تقدر‭ ‬بـ‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬الى‭ ‬حساب‭ ‬العاملة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬ممرضة‭ ‬لدى‭ ‬والده‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬سبتمبر‭ ‬واكتوبر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬واجه‭ ‬المتهمة‭ ‬أقرت‭ ‬بأنها‭ ‬اخذت‭ ‬هاتف‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علمه‭ ‬واستعملت‭ ‬التطبيق‭ ‬المالي‭ ‬وقامت‭ ‬بتحويل‭ ‬الأموال‭ ‬على‭ ‬دفعات‭ ‬إلى‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬حولت‭ ‬المبلغ‭ ‬بالكامل‭ ‬الى‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ ‬بلدها‭ ‬الآسيوي‭ ‬مستغلة‭ ‬وضع‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬المقعد،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنها‭ ‬قامت‭ ‬بإرجاع‭ ‬مبلغ‭ ‬3500‭ ‬بحريني‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تلتزم‭ ‬بإرجاع‭ ‬باقي‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬استولت‭ ‬عليها‭.‬

وثبت‭ ‬من‭ ‬خطاب‭ ‬التطبيق‭ ‬المالي‭ ‬أن‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬أرسلت‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬دولي‭ ‬باستخدام‭ ‬هاتف‭ ‬المتهمة‭ ‬وتم‭ ‬إرسال‭ ‬رمز‭ ‬التحقق‭ ‬إلى‭ ‬الرقم‭ ‬لإتمام‭ ‬العمليات،‭ ‬حيث‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الى‭ ‬المتهمة‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬استعملت‭ ‬التوقيع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬والرقم‭ ‬الخاص‭ ‬بالتطبيق‭ ‬المرتبط‭ ‬بالحساب‭ ‬البنكي‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬لغرض‭ ‬احتيالي‭ ‬وهو‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المبالغ‭ ‬النقدية،‭ ‬كما‭ ‬توصلت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬قانوني‭ ‬إلى‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المبالغ‭ ‬النقدية‭ ‬المملوكة‭ ‬للمجنى‭ ‬عليه‭ ‬وذلك‭ ‬بإدخال‭ ‬صفة‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إدخال‭ ‬بيانات‭ ‬وسيلة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬رمز‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاص‭ ‬بتطبيق‭ ‬البنفت‭ ‬موضوع‭ ‬التهمة‭ ‬أولا،‭ ‬وتمكنت‭ ‬بتلك‭ ‬الوسيلة‭ ‬من‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬النقدي،‭ ‬كما‭ ‬دخلت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬قانوني‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬وهو‭ ‬التطبيق‭ ‬الخاص‭ ‬بالمجنى‭ ‬عليه‭ ‬وذلك‭ ‬لإجراء‭ ‬التحويل‭ ‬المالي‭.‬