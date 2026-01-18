وفاة شاب سعودي دهسته زوجته وهو يُعلّمها القيادة

توفي شاب سعودي دهسًا في قرية النجامية التابعة لمحافظة الطوال في منطقة جازان بالسعودية، إثر حادث مأساوي وقع أثناء قيامه بتعليم زوجته قيادة المركبة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد عمَّت أخبار الحادث المؤسف أنحاء القرية فيما سارع الأهالي الذين تلقوا النبأ بصدمة كبيرة، لمحاولة إسعاف الشاب لكنه سرعان ما فارق الحياة.

وكانت الزوجة قد فقدت السيطرة على المركبة، خلال درس تعليمي غير رسمي للقيادة، ما تسبب في دهس زوجها ووفاته في موقع الحادث.

ووري جثمان الزوج الراحل في مقبرة قرية النجامية.