روبوتان يتحدثان معاً ساعتين كاملتين دون تدخل بشري أو نص مكتوب مسبقاً

قدمت شركة الروبوتات الشبيهة بالبشر Realbotix عرضا فريدا من نوعه، تمثل في أول محادثة مستقلة بالكامل وغير مكتوبة بين روبوتين، يعملان بالذكاء الاصطناعي المدمج على أجهزتهما دون الاعتماد على أي معالجة سحابية.

وتضمن العرض حوارا مستمرا بين روبوتي الشركة، آريا وديفيد، استمر لأكثر من ساعتين، دون تدخل بشري أو سيناريو معد مسبقا، ما شكل خطوة نوعية نحو ما تُسميه الشركة "الذكاء الاصطناعي المادي"، الذي يتيح للروبوتات الإدراك والاستجابة والتكيف مع بعضها البعض بشكل حي وطبيعي.

وأكد أندرو كيغويل، الرئيس التنفيذي لشركة Realbotix، أن هذه التجربة تمثل دليلا عمليا على قدرة روبوتاتهم على التفاعل فيما بينها بحرية، مشيرا إلى أن التجربة استغرقت أكثر من ساعتين وجرى خلالها اختبار استجابات الروبوتات بشكل كامل في بيئة حقيقية أمام الجمهور، وفقا لـ interestingengineering.

وقد أظهرت المحادثة قدرات متعددة اللغات للروبوتين، إذ تضمن الحوار استخدام الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية، وهو ما يعكس مرونة منصة الذكاء الاصطناعي المتمثلة جسديا في معالجة اللغات المختلفة والقدرة على التفاعل دون الحاجة إلى سيناريو محدد.

وجاءت بعض العبارات في الحوار بطريقة عفوية، مثل ما قاله أحد الروبوتين: "لا توتر من القهوة ولا توقفات محرجة، فقط كاريزما السيليكون"، وهو ما ظهر من تدفق المحادثة نفسه وليس من نص معد مسبقا.

ورغم استمرار الحوار لساعتين، أشار المراقبون إلى بعض التوقفات وعدم انتظام الإيقاع في الكلام، ما يعكس طبيعة التجربة الواقعية بعيدا عن العروض المسرحية المصممة مسبقا.

ومن ناحية بصرية وتعبيرية، بقي أداء الروبوتين محدودا مقارنة بعروض روبوتات أخرى مثل أميكا، فيما وصفه الجمهور بأنه أقرب إلى "دمى مطاطية مزودة بمكبرات صوت".

وإلى جانب المحادثة بين الروبوتين، قدمت الشركة عرضا إضافيا يركز على التفاعل البشري، حيث استخدم روبوت ثالث نظام الرؤية المحمي ببراءة اختراع، المدمج في عينيه، للتعرف على الحضور وتتبع حركاتهم، وقراءة الإشارات الصوتية وتعابير الوجه لاستنتاج الحالة العاطفية، وهو ما يعكس تقدم الشركة في الإدراك البصري والتفاعل الاجتماعي المتمثل جسديا.

وقالت Realbotix إن هدفها من هذه العروض هو إظهار قدرات روبوتاتها في التفاعل الواقعي، بعيدا عن النصوص المصممة والتحكم عن بعد، بما يعكس كيف يمكن للأنظمة المستقلة التصرف بحرية في بيئة عامة وعلى مدار فترة زمنية طويلة.

وجاء عرض CES 2026 في معرض CES 2026 كفرصة للشركة لعرض تقنياتها أمام المستثمرين وقادة الصناعة ووسائل الإعلام، مؤكدة أن روبوتاتها الأمريكية الصنع موجهة للترفيه وخدمة العملاء والمرافقة، وتستند إلى تقنيات محمية ببراءات اختراع تمكّنها من التعبير والحركة والرؤية والتفاعل الاجتماعي بطريقة أكثر طبيعية.