مراهق صيني يحتال تجاريا بنصف مليون دولار بسبب ثغرة الكترونية

كشفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، أن شابا يبلغ من العمر 17 عامًا، يُدعى لو، استغل ثغرةً في نظام استرداد الأموال لمنصة تسوق مستحضرات التجميل، لتنفيذ عمليات احتيال بقيمة 570 ألف دولار أمريكي.

وقالت الصحيفة أنه على مدار عدة أشهر، قام لو بتقديم طلبات شراء باستخدام حسابات متعددة، ثم قدّم طلبات استرداد باستخدام أرقام تتبع شحنات وهمية. وقامت المنصة بمعالجة الطلبات تلقائيًا، وأعادت الأموال دون استرداد البضائع. وذكر المدّعون أن المراهق قدّم 11900 طلب استرداد احتيالي، وحصل على بضائع بقيمة 4.76 مليون يوان، أي ما يعادل 680 ألف دولار أمريكي تقريبًا.

ثم جاء دور إعادة البيع. فنقل لو المنتجات إلى منصات بيع السلع المستعملة وباعها، محققًا ربحًا يقارب 4.01 مليون يوان، أي ما يعادل 570 ألف دولار أمريكي. وهذا الرقم يعكس الأرباح بعد عمليات رد الأموال، وليس قبلها. واحتفظ لو بأرباحه من كلا الطرفين. خسرت المنصة مخزونها، فيما أنشأ لو شبكةً لتوزيع الأموال.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن الأموال كانت تُحوّل بسرعة وأنفقها لو على هواتف جديدة وملابس فاخرة، بل وقدّم بعضها لأصدقائه إلى أن انكشف أمره.

في النهاية، لاحظت المنصة وجود خلل ما. في مارس 2024، أبلغت الشرطة عن نشاط غير طبيعي في عمليات رد الأموال بعد رصدها عددًا كبيرًا من المرتجعات التي لم تُرجع أي شيء فعليًا. وتتبّع المحققون الحسابات حتى وصلوا إلى لو وألقوا القبض عليه.

وفي يوليو 2025، حكمت محكمة في شنغهاي على لو بالسجن ست سنوات. بموجب القانون الصيني، تصل عقوبة الاحتيال الذي ينطوي على مبالغ كبيرة إلى عشر سنوات أو أكثر. وخفّفت المحكمة عقوبته لأنه كان قاصرًا وقت ارتكاب الجرائم.