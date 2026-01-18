أمريكي سرق بنكاً ليشتري وجبة طعام .. وترك الباقي إكرامية للنادل

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل سطا على بنك في ويست جوردان، ثم توجه إلى مطعم قريب، واشترى وجبة، وترك المبلغ المتبقي الذي سرقه من البنك كبقشيش.

وقالت محطة " KSI " المحلية أنه حوالي الساعة الواحدة ظهرًا يوم الإثنين الثاني عشر من يناير، دخل مايكل جرانت روبنسون، البالغ من العمر 35 عامًا، إلى بنك ويلز فارجو، الكائن في 3889 غرب كامبوس فيو درايف، وقدّم للصراف "مذكرة مكتوبة بخط اليد جاء فيها: 'لديّ سلاح، أحتاج إلى 1000 دولار'"، وفقًا لبيان الشرطة.

ثم فتح روبنسون سترته وأظهر للصراف مقبض سكين، لكن الصراف ظنّه مسدسًا، كما جاء في البيان. وحصل روبنسون على 140 دولارًا وغادر البنك.

بعدها توجه اللص الجائع إلى مطعم مكسيكي قريب وطلب وجبة بقيمة 19.53 دولارًا. وبعد استلام الوجبة وتناولها، ترك روبنسون المبلغ المتبقي من المال الذي سحبه من البنك كبقشيش للنادل الذي خدمه، وفقًا للإفادة.

وأُلقي القبض على روبنسون، الذي تقول الشرطة إنه يمكن التعرف عليه من خلال وشم على وجهه ورقبته ورأسه، بعد فترة وجيزة. وتم إيداعه في سجن مقاطعة سولت ليك.