مسلسلات رمضان 2026 تراهن على التنوع وعودة «الغائبين»

بدأت تتكشف خريطة الأعمال الدرامية في رمضان 2026، لاسيما الأعمال المصرية التي تشكل الحصة الأكبر، بنحو 40 مسلسلاً بين ذات الـ30 حلقة والقصيرة التي تكتفي بـ15 حلقة، لضمان تكيف الأحداث وجذب شرائح متنوعة من جمهور وعشاق المسلسلات خلال الموسم الأبرز، الذي يشهد هذا العام خصائص جديدة، أبرزها عودة قوية للنجوم الغائبين، واستكمال نجاحات سلاسل شهيرة، والأهم، تنوع لافت يجمع بين الأكشن الشعبي، والدراما البوليسية والكوميديا الاجتماعية، ما يجعل المشاهد أمام ماراثون مشتعل بالأعمال التي تسعى إلى استقطابه خلال الشهر الكريم.

وفي مقدمة المسلسلات، يبرز الجزء السادس من سلسلة «المداح»، الذي أعلن صناعه أنه المحطة الأخيرة في مسيرة تجربة درامية حققت نجاحات في أجزائها السابقة لتصبح علامة في سباق دراما رمضان. ويشارك في بطولة الجزء الأخير إلى جانب الفنان حمادة هلال هذه المرة، الممثلة سهر الصايغ، ونخبة من فناني الدراما المصرية، تحت قيادة المؤلف أمين جمال، والمخرج أحمد سمير فرج.

وفي مفاجأة، يعود الفنان يوسف الشريف للمنافسة بعد غياب استمر أربع سنوات، ليرجع إلى الشاشة الرمضانية بمسلسل «فن الحرب»، لمؤلفه عمرو سمير عاطف ومخرجه محمود عبدالتواب. وفي الوقت الذي يواصل فيه أبطال العمل ريم مصطفى وشيري عادل ومحمد جمعة التكتم على تفاصيله، مكتفين بالإشارة إلى طابعه التشويقي البوليسي، يستعيد أمير كرارة بريقه في دراما المخابرات بمسلسل «رأس الأفعى»، المستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير، ويضم مشاركة شريف منير وأحمد غزي، والفنانة ماجدة زكي التي تعود إلى الشاشة بعد أربع سنوات من الانقطاع.

قاعدة جذب

يراهن موسم 2026 بقوة على دائرة «الأكشن» الشعبي وقاعدة جذبه الواسعة داخل مصر وخارجها، وفي هذا الصدد، يقدم أحمد العوضي مسلسل «علي كلاي»، الذي يتناول رحلة شاب قوي البنية، ينطلق من حلبات الساحات الشعبية ورهاناتها، وصولاً إلى عالم تجارة السيارات ومواجهة صراعات معقدة مع خصومه. ويشارك العوضي في بطولة العمل، كارولين عزمي وعصام السقا وطارق الدسوقي.

وعلى الوتيرة نفسها، وفي إطار شعبي وبوليسي مليء بالأكشن والدراما، يطل النجم محمد إمام في مسلسل «الكينج» بثوب جديد، ليتشارك مساحة التشويق مع عمرو عبدالجليل وحنان مطاوع، وتحت إشراف المخرجة شيرين عادل.

أما الفنان عمرو سعد، الذي يتشارك البطولة هذا العام مع تارا عماد وعبدالعزيز مخيون، تحت إدارة المخرج أحمد خالد موسى، فيخوض صراعاً إنسانياً ودرامياً قاسياً لاسترداد حقوقه في مسلسل «إفراج»، مجسداً دور شاب بسيط ينحدر من حي شعبي يقع ضحية شخص نافذ.

أزمات خفية

تتصدر المشهد الدرامي بقضايا اجتماعية شائكة، نجمات أبرزهن ياسمين عبدالعزيز التي تسلط الضوء مع كريم فهمي في مسلسل «وننسى اللي كان» على الأزمات الخفية في حياة مشاهير، بينما تقتحم غادة عبدالرازق في مسلسل «عاليا»، بوابة الدراما البوليسية، لتعكس تفاصيل رحلة أمٍّ تدخل عالم تجارة الأعضاء البشرية لإنقاذ ابنها المختطف، يشاركها البطولة صبري فواز وأحمد صفوت.

وفي إطار من التشويق كذلك، تطل مي عمر بمسلسل «الست موناليزا»، لتواجه تهمة قتل صديقتها، وتسعى لإثبات براءتها وسط صراعات مع إنجي المقدم وسوسن بدر.

بينما تنافس ريهام حجاج بمسلسل «توابع»، الذي يرصد مخاطر الشهرة عبر «السوشيال ميديا». أما حنان مطاوع، فتقدم عبر شخصية «الهاكر» المحترفة، دوراً مختلفاً في مسلسل «المصيدة»، لتتشارك التجربة مع خالد سليم ومحمد عبدالعظيم.

من جهتها، تعود سلمى أبوضيف هذا الموسم بمسلسل «عرض وطلب» القصير لكاتبه محمود عزت، لتطل مع رحمة أحمد وعلي صبحي ومحمد حاتم، تحت إدارة المخرج عمرو موسى.

جرس الواقعية

ويبرز البعد الإنساني والواقعي بشكل لافت في رمضان، من خلال مسلسل «تحت الحصار» لمنة شلبي وإياد نصار، الذي يتناول قصة حب وسط الحرب على غزة، تنشأ بين جنبات قافلة طبية مصرية.

وفي سياق القضايا، تبرز تجربة هند صبري هذا العام، التي تخوض بعد غياب أربعة أعوام في مسلسل «مناعة»، عالم المخدرات المظلم لتروي قصة واقعية لمجموعة من الأشخاص في حي الباطنية الشعبي، يشاركها في هذا العمل الذي يخرجه حسين المنباوي، كل من خالد سليم وأحمد خالد صالح.

أما أحمد أمين، فيستكمل في الجزء الثاني من مسلسل «النص» قصة «النشال التائب» الذي يتحول في حقبة الثلاثينات من القرن الماضي إلى بطل شعبي يقاوم الاحتلال الإنجليزي.

خارطة واسعة

لا يخلو الموسم الرمضاني على الشاشة المصرية من سحر الكوميديا والدراما الأسرية، وأبرزها تجربة ياسر جلال في مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، وأحمد داود الذي يناقش مفارقات الانفصال في «بابا وماما جيران»، وصولاً إلى ماجد الكدواني، وأزمات ما بعد الانفصال في «سنة أولى طلاق» مع يسرا اللوزي.

أما مصطفى شعبان فيتصدى في مسلسل «درش» لدراما الغموض وفقدان الذاكرة عبر شخصية توأمين. ليستكمل الخريطة الرمضانية مع مسلسلات «أب ولكن» لمحمد فراج، و«حد أقصى» لروجينا، و«اثنين غيرنا» لآسر ياسين ودينا الشربيني، و«على قد الحب» لشريف سلامة ونيللي كريم، و«بحجر واحد» لمصطفى غريب و«سوا سوا» الذي يجمع مجدداً أحمد مالك بهدى المفتي.

• يوسف الشريف يعود للمنافسة في موسم رمضان بمسلسل «فن الحرب».

• أمير كرارة يستعيد بريقه في دراما المخابرات بمسلسل «رأس الأفعى».