عرض تونسي يفوز بجائزة مهرجان المسرح العربي

نجح العرض التونسي «الهاربات»، من ‌تأليف وإخراج وفاء طبوبي، في الفوز بجائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، كأفضل عرض مسرحي في الدورة الـ16 لمهرجان المسرح العربي التي ⁠أسدل الستار عليها أول من أمس في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال رئيس لجنة التحكيم، الفنان الفلسطيني كامل الباشا: «بعد أن اجتمعت اللجنة سبعة ​اجتماعات متتالية ​على مدار أيام المهرجان، تدارست فيها كل العروض بالتحليل والنقاش العلمي ‍المستفيض.. قررت منح الجائزة لمسرحية (الهاربات) من تونس». واستضافت القاهرة المهرجان، الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح، في الفترة من 10 إلى 16 الجاري، وضمت المسابقة 14 عرضاً.