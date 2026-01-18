10 أيام مع التراث الإماراتي في «مخيم المربعانية»

انطلقت، أول من أمس، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، النسخة الأولى من «مخيم المربعانية»، الذي يقدّم على مدار 10 أيام تجربة معرفية وتوعوية متكاملة تعزز التراث الإماراتي الأصيل، وترسّخ قيم الهوية والانتماء لدى النشء.

وقال مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، عبدالله مبارك المهيري، إن المخيم يسعى إلى تمكين المشاركين وبناء قدراتهم، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في المجتمع، وفق منظومة متكاملة تسلط الضوء على السنع والمجالس والتدريب على فنون الصقارة وركوب الإبل، وفراسة الصحراء والطبخ والألعاب الشعبية والشعر وغيرها من الجوانب المرتبطة بالحياة اليومية.

وأشار إلى أن إطلاق النسخة الأولى من «مخيم المربعانية» يجسّد الالتزام بتعزيز حضور التراث الإماراتي في حياة النشء، وتقديمه بأساليب معاصرة وتفاعلية تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية، وتنمية القيم الأصيلة المستمدة من الموروث الإماراتي، بما يواكب توجهات القيادة في إعداد أجيال واعية ومعتزة بثقافتها وتاريخها.

وأوضح المهيري أن الشراكة بين الهيئة ودائرة تنمية المجتمع ودائرة التعليم والمعرفة وجمعية كشافة الإمارات، تسهم في توفير تجربة تربوية متكاملة تجمع بين التعليم والمعرفة التراثية، وتدعم إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي.