دراسة جديدة تبرّئ «الباراسيتامول».. وتدحض ادعاءات ترامب

وجدت مراجعة جديدة لدراسات أن تناول عقار تايلينول أثناء الحمل لا يزيد من خطر الإصابة بالتوحّد أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو الإعاقات الذهنية، لتضاف إلى مجموعة الأبحاث المتزايدة التي تدحض الادعاءات التي قدمتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي العام الماضي، روّج ترامب لوجود روابط غير مثبتة بين مسكن الألم والتوحّد، حيث قال للنساء الحوامل: «لا تتناولن تايلينول».

وتناولت أحدث مراجعة بحثية، والتي نشرت أول من أمس، في مجلة «لانسيت» لأمراض النساء والتوليد وصحة المرأة، 43 دراسة وخلصت إلى أن أكثر الدراسات صرامة، مثل تلك التي تقارن بين الأشقاء، تقدّم دليلاً قوياً على أن تناول الدواء المعروف باسم الباراسيتامول خارج الولايات المتحدة لا يسبب مرض التوحّد أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو الإعاقة الذهنية. وقالت المؤلفة الرئيسة للدراسة، الدكتورة أسماء خليل، إنه «آمن للاستخدام أثناء الحمل. ولايزال هو خط العلاج الأول الذي نوصي به إذا كانت المرأة الحامل تعاني الألم أو الحمى».