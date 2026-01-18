السيارات الألمانية تتسابق على خفض انبعاثات الكربون

تطلق السيارات الجديدة التي جرى تسجيلها في ألمانيا خلال العام الماضي انبعاثات كربونية أقل بكثير مقارنة بسيارات عام 2024.

وأعلنت الهيئة الاتحادية الألمانية للنقل البري، أن المتوسط الاسمي للانبعاثات الصادرة عن المركبات الجديدة تراجع بنسبة 11.7% إلى 105.8 غرامات لكل كيلومتر.

وتمكّنت سيارات «فولكس فاغن» المتصدرة في السوق الألمانية من خفض متوسط انبعاثاتها بنسبة 14.5% إلى 109 غرامات لكل كيلومتر. بينما بلغت نسبة الانخفاض لدى مرسيدس 2.6% إلى 118.6 غراماً لكل كيلومتر، وجاءت «بي إم دبليو» في المرتبة الثالثة بانخفاض 11.3% إلى 105 غرامات لكل كيلومتر، وهو ما يقترب إلى حد كبير من متوسط السوق.

وحققت الشركات المملوكة لـ«فولكس فاغن»، سكودا وأودي وسيات، التي تحتل المراتب من الرابعة إلى السادسة من حيث عدد السيارات الجديدة المسجلة، خفضاً في الانبعاثات بنسب 15.8% و14.5% و18.7% على التوالي.