خريطة لـ «الجمال المخفي» في القارة القطبية الجنوبية

كشف فريق دولي من الباحثين عن خريطة تفصيلية للمناظر الطبيعية المخفية تحت الغطاء الجليدي الهائل في القارة القطبية الجنوبية، مسلطاً الضوء على أسرار وتضاريس لم يُعرف عنها شيء من قبل.

ويغطي هذا الغطاء الجليدي مساحة تقارب 14 مليون كيلومتر مربع، ويُعد أكبر كتلة جليدية منفردة على سطح الأرض، وعلى الرغم من أهميته، فإن معرفة التضاريس المخفية تحته لاتزال محدودة مقارنة بسطح المريخ أو الزهرة.

واستخدم الباحثون في هذه الدراسة تقنية حديثة تعرف باسم «تحليل اضطراب تدفق الجليد» التي تحدد الأشكال المميزة في سطح الجليد الناتجة عن تدفقه فوق التلال والوديان، ودمجوا هذه التقنية مع أحدث صور الأقمار الاصطناعية لإنتاج أدق صورة للتضاريس تحت الجليد.

وأظهرت الخريطة الجديدة آلاف التلال والوديان وسلاسل الجبال والأخاديد العميقة، مع تباين في التضاريس التي تشكّلت على مدى ملايين السنين.