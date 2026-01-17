خبراء صحة يتهمون خبزة "التوست" الصباحية بالتسبب بأمراض خطيرة

في الوقت الذي اعتاد كثير من الناس على تحميص قطع الخبز وتناولها في فطور الصباح، من أجل إمداد الجسم بما يحتاجه من كاربوهيدرات، مطمئنين بأن هذه الطريقة صحية وغير مضرة، حذر خبراء الصحة إلى مخاطر "كبيرة" قد تحملها شريحة خبز "التوست".

وكشفت دراسة صدرت عن جامعة تكساس في مدينة هيوستن الأميركية، في وقت سابق، أن آلة التحميص والشموع وباقي الأغراض الأخرى التي ينبعث منها الدخان تعرض الناس لتلوث يفوق ما يجري تسجيله عند تقاطع الطرق.

وتقول الباحثة مارينا فنسي إن أخطر شيء في آلة تحميص الخبز هو أنها تحدث تفاعلات سريعة وتؤدي إلى إرسال جزيئات سامة إلى الهواء بمجرد التشغيل.

وأوردت الدراسة أن تحميص شريحة الخبز إلى درجة الإحتراق مضر بالصحة، ولذلك، من الأفضل أن يكتفي الناس الحريصون على هذه الوجبة بتسخين "التوست".

ولا تقتصر الأضرار على هذه الأجهزة، إذ نبهت الدراسة إلى جزيئات أخرى ملوثة تصدر عن آلات تنظيف إلى جانب منتجات بخاخة، وفق ما نقلت "نيويورك بوست".

وكانت دراسات طبية سابقة قد نبهت إلى وجود علاقة محتملة بين الإقبال على أكل شطائر "التوست" والإصابة بأمراض السرطان، بالنظر إلى التفاعلات الكيميائية التي تحصل في الطعام من جراء الإحراق.